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尋找外星生命！ NASA「木衛二快船」10月飛天

「木衛二快船」任務旨在探索該衛星是否具備支持生命的潛力。（取自NASA官網）

「木衛二快船」任務旨在探索該衛星是否具備支持生命的潛力。（取自NASA官網）

2024/05/28 11:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的「木衛二快船」（Europa Clipper）探測器，5月23日透過美軍 C-17 Globemaster III 運輸機運抵美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），為探索木星衛星「木衛二」（Europa，又稱歐羅巴）做好準備。這艘探測器由加州南部的NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）組裝完成，預計於今年10月搭載SpaceX的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）發射。

據《每日科技網》（scitechdaily）27日報導，「木衛二快船」的主要任務是收集「木衛二」表面的詳細數據，並探測其內部結構和太空環境，以深入了解這顆可能蘊藏生命的冰封星球。「木衛二」以擁有太陽系中最光滑的固體表面而聞名。根據以往的探測數據，「木衛二」的內部結構與類地行星相似，主要由矽酸鹽岩石構成，其表面被一層厚約10至30公里的水冰地殼覆蓋。在這層冰殼下方，可能存在深達100公里的液態海洋，該地下海洋的體積據推測是地球所有海洋總和的兩倍。

雖然目前尚無證據顯示「木衛二」存在生命，但其被認為是太陽系中最具適居潛力的天體之一。科學家推測，「木衛二」冰下海洋中的環境可能類似於地球深海熱液噴口的條件，這些條件被認為有助於生命的存在。

「木衛二快船」配備了9台專用的科學儀器，包括相機、光譜儀、磁力計和冰層穿透雷達等，這些儀器設計能夠承受木星強烈的輻射。探測器將進行約50次近距離飛掠，獲取「木衛二」巴表面、內部結構和太空環境的詳細數據。

「木衛二快船」的旅程預計將持續6年，並於2030年4月抵達木星系統。在此期間，它將進行數次飛掠，並利用火星的引力加速，最終進入木星軌道。

「木衛二快船」的任務不僅展現了NASA對探索太陽系的堅定承諾，還將為未來的探測任務奠定基礎。透過此次任務，科學家將能夠獲取關鍵數據，深入了解木星系統及其衛星，並進一步探索這些天體是否具備支持生命的潛力。

「木衛二快船」（Europa Clipper）探測器透過美軍 C-17 Globemaster III 運輸機，運抵佛羅里達州的甘迺迪太空中心。（取自NASA官網）

「木衛二快船」（Europa Clipper）探測器透過美軍 C-17 Globemaster III 運輸機，運抵佛羅里達州的甘迺迪太空中心。（取自NASA官網）

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