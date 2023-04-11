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    馬克宏對中綏靖言論惹議 智庫學者批：充當北京有用的白痴

    法國總統馬克宏9日結束訪中行程後發表對中國綏靖的言論，持續引發美歐政治人物和智庫不滿，有人甚至批評馬克宏「充當北京有用的白痴」。 （擷取自推特）

    法國總統馬克宏9日結束訪中行程後發表對中國綏靖的言論，持續引發美歐政治人物和智庫不滿，有人甚至批評馬克宏「充當北京有用的白痴」。 （擷取自推特）

    2023/04/11 12:08

    〔編譯盧永山／綜合報導〕法國總統馬克宏9日結束訪中行程在總統專機上接受訪問表示， 歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。根據英國每日郵報10報導，馬克宏的言論持續引發美歐政治人物和智庫不滿，有人甚至批評馬克宏「充當北京有用的白痴」。

    德國國會議員洛特根（ Norbert Roettgen）表示，馬克宏已把他的中國之行，變成了習近平在公關上的勝利和歐洲的外交政策災難；這位擔任德國國會外交事務委員會成員、具影響力的保守派議員表示，「馬克宏在歐洲越來越孤立自己」。

    美國前總統川普任內擔任代理副國務卿的塞爾斯（Nathan Sales）則說，馬克宏此舉可能會損害與西方盟友的關係，習近平最想要的莫過於分裂跨大西洋聯盟，而馬克宏的思慮不周，恰好為此打開了大門。

    塞爾斯指出，馬克宏此舉不只與美國脫節，也與其他歐洲國家脫節，特別是在俄烏戰爭之後，歐洲人了解美國領導的重要性，並認識到由中國這樣的專制國家領導的世界，將敵視歐洲的價值觀。

    美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher） 接受福斯新聞訪問表示，馬克宏的言論令人尷尬和可恥，這是中國共產黨在宣傳上的一次巨大勝利，諷刺的是，這實際上使台灣海峽兩岸發生戰爭的可能性更大。

    美國智庫傳統基金會柴契爾自由中心任加德納 （Nile Gardiner） 則抨擊，馬克宏「充當北京有用的白痴」，他對中國的綏靖政策讓法國感到尷尬。

    美國前總統歐巴馬任內的美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）也批評馬克宏是個偽君子，因為他完全可以依靠美國的安全承諾來解決烏克蘭等危機。

    白宮試圖平息爭端，國家安全委員會發言人柯比表示，拜登政府仍然「對我們與法國的良好雙邊關係感到滿意和自信」。法國駐美國副大使波納（Aurelie Bonal）堅稱，「法國和歐洲將永遠是美國的親密盟友和夥伴」，並在推特上表示，「法國的對台立場並未改變」。

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