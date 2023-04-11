焦點評論》習「釣」馬克宏

馬克宏（左）附和中國的言行，遭歐美各界撻伐。（路透檔案照）

2023/04/11 05:30

記者鄒景雯／特稿

法國總統馬克宏走了一趟中國，與中共總書記習近平共同發表了聯合聲明，法國重申「堅持一個中國政策」，各界已經一陣譁然，沒想到馬克宏在返程飛機上接受「Politico」專訪，進一步加碼闡釋其對台海議題不便捲入的立場，彷彿生怕這幾天的外交表態太過隱晦，不夠清晰彰顯他與中國之間的「合拍」，以及這次中國行的「收穫」。此舉，果然引爆歐洲政學界更大的撻伐，特別在歐盟執委會主席馮德萊恩的強烈對比之下，馬克宏這個弱勢總統，不僅難挽國內降到谷底的聲望，更是帶衰了法國的國際形象。

這已經不是馬克宏第一次對世界展示他的「天真」。前一次是去年二月間，他跑到莫斯科去拜會普廷，宣稱要去調解烏俄戰爭，當然無功而返，之後馬克宏又持續與普廷保持密集熱線，針對他的任何提議，普廷幾乎完全陽奉陰違，例如馬克宏要求開闢「人道走廊」，讓平民離開，普廷卻把出口開往俄羅斯與白俄，等於自投羅網，連續交涉之下，讓大家看透了馬克宏根本被普廷一路「耍」著好玩。

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好不容易在去年大選保住總統寶座，今年，為了推動退休金改革，出發點良善，但是方案內容與溝通程序，未能有效整合歧見，造成上百萬人不斷上街示威抗議，嚴重衝擊政局與社會的穩定。就在這個被法國各階層痛斥得狗血噴頭的虛弱時刻，馬克宏帶著一票企業主訪中，顯然希望創造一些業績，好扳回一城，偏偏他的手腕與底氣，都不是塊料，這回是讓習近平趁虛而入，充當中國政府衝撞民主陣營圍堵的「破口」。馬克宏侈言歐洲應「戰略自主」，以成為第三個超級強權，不好說一定是笑話；倒是法國在馬克宏帶領下，徹底的路線依賴，已經使法國淪為中俄等威權國家的附庸，則是眼前的事實。

習近平是如何「釣」馬克宏、令其乖乖上鉤的？說穿了，真是窩囊極了。這次馬克宏訪中所簽的聯合聲明，之所以各國撻伐，在於中國不僅不准觸及台灣與烏克蘭等文字，還基於地緣政治的考慮，要馬克宏重申了「一個中國」。「一個中國」的提法，在二○一八年一月九日、二○一九年三月二十五日和二○一九年十一月六日，前三次中法聯合聲明中，都沒有提，也不必提，何以這次一定要提？當然是中國這次強烈需要，而民怨沉重的馬克宏急於成事，已經沒有抵擋中國誘惑與施壓的政治能量了。

馬克宏最不堪的是，他這趟犧牲法國國家尊嚴交換到手的中國訂單，其實已經被習近平「折磨」多年。就拿空中巴士的訂購來說，這其實是二○一八年一月馬克宏訪問中國時，老早就主動提議的生意，當時馬克宏興致勃勃，只得到習近平承諾會鼓勵航空公司採購時，多多探討A330、A350、A380的合作案。二○一九年三月，換習近平訪問法國，這時雙方討論到中國計畫要買三○○架價值三○○億歐元的空巴。但是看得到，吃不到。拖到二○二二年七月，中國終於宣布其三大航空公司要訂購二九二架空巴，成為空巴有史以來最大的訂單。此前的三年期間，習近平曾經去電馬克宏，再次提到買飛機的「利多」，可以想像這在馬克宏眼前搖晃紅蘿蔔的情景。不過中國宣布歸宣布，法國仍然沒有真正落袋為安。今年二月，中法戰略對話時，王毅又跟法國再「鋪陳」了一次。直到這個月，馬克宏訪問中國，讓習近平再多做一次政治提款，空巴執行長才在兩國元首見證下，與中國簽署採購協議，並在天津擴大生產線。

這條魚，不可否認是大魚，但是一條魚可以烹飪這麼多次，也不知道未來是否可以就此順利上桌，馬克宏是不是被習近平「釣」得心癢難耐，最後籌碼散盡？至於有沒有得不償失，這恐怕要由法國人民來評判：出賣價值與中國給利之間，究竟孰輕孰重？

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