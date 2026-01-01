涉殺害女友棄屍公墓 呂嫌被起底「前鄉代會主席兒子」曾販毒入獄

玉里鎮大禹里第五公墓發生命案，家屬今天早上到場招魂。（民眾提供）

花蓮玉里鎮大禹里第五公墓昨發生28歲女子遭棄屍，在公墓樹林間被發現時女子全身赤裸，警方調查發現其51歲男友呂文達涉有重嫌。據指出，兇嫌父親曾任鄉民代表會主席，為地方望族，其父年輕時曾為了家族爭產殺死弟弟，兇嫌也曾因吸毒販毒入獄。附近鄰居說「家長太寵溺，從小教育失敗」，會發生案子不意外。

呂嫌否認殺人棄屍 供稱女友生氣跳車

警方調查，涉嫌殺害28歲林姓女友的兇嫌呂文達，與林姓女友去年10月認識，他昨天早上向警方報案，說女友倒地沒有呼吸心跳，但說不清楚案發過程，推稱是兩人在車上吵架，林女生氣自己跳車，否認殺人棄屍。

警發現兇嫌車輛、住宅都有血跡涉案重大

警方昨獲報案到場，發現林女全身赤裸平躺於現場，已明顯死亡，其頸部有疑似勒痕，身體多處瘀傷挫傷，腿部有疑似輪胎輾壓痕。林女的衣衫被拉扯破損，覆蓋在遺體上面，目前懷疑死者生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓，但相關跡證仍待送驗確認，呂男則辯稱林女傷痕都是前夫毆打家暴造成，但警方發現兇嫌車輛、住宅都有血跡，涉嫌重大。

知情友人說，呂文達的父親從1980年代從政，曾任7屆卓溪鄉代表，還當到代表會主席，從政30年為人海派熱心且孝順，曾為家族分產殺死弟弟，惟早期因為選罷法沒有規定仍能登記參選。

親友也說，呂文達是呂姓鄉代家中唯一兒子，有兩個妹妹，從小備受寵愛造成不學好，家庭教育失敗，十多年來吸毒又販毒，多次進出監獄，會發生這種事也令地方民眾搖頭。

被害家屬委託葬儀社到公墓招魂

受害林姓女子家屬今天委託葬儀社到玉里公墓招魂，長輩難過地說，從小看到大的她個性很乖巧，29日被男友帶去玉里，本來還要帶2個孩子一起去，但家人反對才馬上把孩子送回家，沒想到現在卻變成冰冷遺體。

玉里警分局表示，51歲呂姓男子有毒品前科，由於呂男堅持要有律師到場，相關案情仍待調查釐清，檢方預計下午驗屍。

