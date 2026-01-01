藝人王夢麟內湖酒駕!酒測值0.73爆表 還撞爛清潔員手推車

藝人王夢麟酒駕上路。（記者鄭景議翻攝）

藝人王夢麟上月29日清晨六時許，駕駛轎車行經北市內湖區康樂街時，不慎撞擊路邊清潔人員的手推車，隨後再衝撞同側的路燈桿，導致車頭受損、路燈傾斜。內湖分局警方獲報到場處理，發現王夢麟散發濃厚酒味，酒測值竟高達0.73毫克，當場依刑法公共危險罪嫌移送法辦。

內湖分局調查指出，當時王夢麟駕駛轎車沿著康樂街由北往南方向直行，行經康樂街167號前時，右前車頭突然失控撞擊路邊環保局清潔人員的手推車，接著車輛持續向前衝撞路燈桿才停下。所幸這起意外並未造成人員傷亡，清潔隊員當時及時避開未受傷，王夢麟本人也沒有明顯外傷。

警方隨後採證並調閱周邊監視器畫面，確認案發經過。由於王夢麟酒測值0.73已嚴重超標，警方偵訊後將其移送台北地檢署偵辦。內湖分局呼籲，酒後駕車嚴重危害自身與他人的生命安全，民眾切勿心存僥倖，警方將持續強化酒駕取締，全力守護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

