石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒

石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒2026/01/01 18:21 即時新聞／綜合報導
中國外交部發言人林劍。（歐新社）
日本維新會中國裔參議員石平昨發文表示，將在新年過後訪台，強調若被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。中國外交部今日例行記者會中，發言人林劍被日媒問到相關議題，當場語塞，接著大罵「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」
石平昨日在社群媒體X上宣布，他計畫在新年後訪問台灣，其中一個目的是，透過被中國禁止入境的自己訪台的行動，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。
今日中國外交部例行記者會中，有日本記者轉述石平上述在X上發布的內容，並詢問中方對此有何評論？結果林劍當場語塞，接著大怒表示：「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」
有網友將現場記者發表於抖音上的影片轉至X，並諷刺林劍「大腦突然無法運轉，邏輯不能自洽，語無倫次」，其他網友也紛紛留言表示：「被直接打臉，真慘」、「這裡是憋笑大賽」、「惱羞成怒？」、「無法自圓其說」。
石平出生於中國，曾經歷文革迫害與天安門事件。他2007年取得日本國籍，去年7月當選參議員。中國去年9月指控石平發言違背一中原則、干涉內政，對石平採取禁止入境、凍結資產等制裁。
中國外交部發言人林劍被問及石平將要訪問台灣一事，大腦突然無法運轉，邏輯不能自洽，語無倫次地說….— のらいぬ （@JapanBanZaiLove） January 1, 2026
「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」
???????????? https://t.co/fuKOU7PxVN pic.twitter.com/gbcqRTn0dH