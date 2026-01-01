石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

日本維新會中國裔參議員石平昨發文表示，將在新年過後訪台，強調若被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。中國外交部今日例行記者會中，發言人林劍被日媒問到相關議題，當場語塞，接著大罵「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

石平昨日在社群媒體X上宣布，他計畫在新年後訪問台灣，其中一個目的是，透過被中國禁止入境的自己訪台的行動，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

請繼續往下閱讀...

今日中國外交部例行記者會中，有日本記者轉述石平上述在X上發布的內容，並詢問中方對此有何評論？結果林劍當場語塞，接著大怒表示：「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

有網友將現場記者發表於抖音上的影片轉至X，並諷刺林劍「大腦突然無法運轉，邏輯不能自洽，語無倫次」，其他網友也紛紛留言表示：「被直接打臉，真慘」、「這裡是憋笑大賽」、「惱羞成怒？」、「無法自圓其說」。

石平出生於中國，曾經歷文革迫害與天安門事件。他2007年取得日本國籍，去年7月當選參議員。中國去年9月指控石平發言違背一中原則、干涉內政，對石平採取禁止入境、凍結資產等制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法