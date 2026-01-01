北京演練切斷能源、通訊生命線 華爾街日報揭圍台「5大警訊」

《華爾街日報》分析，共軍此次軍演意在演練「勒頸」戰術。（路透）

中國解放軍剛結束圍台軍演，《華爾街日報》發表深度分析，歸納出此次演習對台海局勢的「5大啟示」。報導示警，北京正演練切斷台灣的能源與通訊生命線，且美國總統川普對此反應冷淡，台灣必須正視共軍「由演轉戰」的模糊界線。

啟示一：勒頸戰術 鎖定台灣「阿基里斯腱」

報導指出，共軍此次演習不僅是包圍，更是在演練「勒頸」（Strangle）戰術。台灣軍事情報官員謝日升（Hsieh Jih-sheng，音譯）中將透露，共軍週二從東岸發射了27枚火箭，部分落點距離台灣本島「前所未有的近」。

淡江大學助理教授林穎佑分析，這些射程超過190公里的火箭彈，目標直指台灣的補給線、海底網路電纜以及液化天然氣（LNG）接收站。這些基礎設施被形容為台灣防禦的「阿基里斯腱」（致命弱點）。英國倫敦國王學院教授帕塔拉諾（Alessio Patalano）認為，共軍展現了「海峽內控制、海峽東側拒止」的雙重能力。

啟示二：警告美日勿插手

共軍宣稱演習是對「外部干涉勢力」的嚴厲警告。這顯然針對兩件事：川普政府批准的110億美元（約新台幣3443億元）對台軍售，以及日本首相高市早苗關於「台灣有事」的強硬言論。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國事務總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，北京意在警告華府不要增加助台力道，並讓東京知道介入台海將面臨何種麻煩。

啟示三：川普聳肩「不擔心」

面對共軍圍台，川普週一在記者會上被問及此事時，竟聳肩表示：「沒有什麼讓我擔心的。他們（中國）做這件事已經20、25年了。」報導指出，川普目前聚焦於與習近平在4月的峰會，試圖維持雙邊關係正面發展。相較於歐盟、英國與日本的嚴正關切，川普的冷淡反應，成為本次演習的一大變數。

啟示四：台灣展現韌性與反制

面對威脅，台灣並未坐以待斃。國軍啟動快速反應演習，部署機動飛彈車與愛國者飛彈，海巡署與海軍也緊盯共艦動態。儘管部分航班取消，但能源進口與海運未受阻，台股甚至在演習期間逆勢上漲1%，展現社會韌性。

啟示五：模糊「演習」與「開戰」界線

《華爾街日報》總結，雖然北京傾向「不戰而屈人之兵」，但其軍事現代化腳步未停。專家分析，共軍現在已具備在短時間內發動大規模演習的能力，這將對台灣與美日形成巨大挑戰：未來將越來越難判斷，眼前的軍事調動究竟是一場演習，還是真正的攻擊行動（The real thing）。

