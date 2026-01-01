為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    清潔隊員元旦加班淡水遇死劫 24歲男酒駕肇逃送辦

    2026/01/01 16:41 記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導
    淡水警方策動肇事逃逸的嚴姓嫌犯到案。（警方提供）

    淡水警方策動肇事逃逸的嚴姓嫌犯到案。（警方提供）

    首次上稿15:37
    更新時間16:39

    59歲毛姓清潔隊員元旦清晨騎車前往加班，行經新北市淡水區中正路時遭汽車衝撞，肇事人當下逃逸無蹤，毛男則送醫不治。警方調閱監視器，循車牌找到肇事車輛，女車主表示是兒子開的車，今下午2時許順利策動肇事駕駛歸案，因他拒絕酒測，抽血換算成吹氣為0.29MG/L，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸移送士林地檢署偵辦。

    今為元旦國定假日，毛男於清晨5時許騎機車準備前往台北市中山區加班，經過淡水紅毛城前方的中正路、真理街口時，被一輛白色轎車從後方撞上，毛男當場倒地不起，轎車駕駛則肇事逃逸。

    警方獲報趕抵現場，將毛男送醫急救，最終仍不治。警方調閱監視器鎖定車牌，找到肇事車主，女車主表示汽車昨天被兒子開走，他與朋友相約跨年，車雖然已停回家，但沒見到兒子身影。警方表示，該車頭嚴重凹陷，撞擊力道之大可見一斑。

    警方策動親友，24歲嚴姓男子在母親與朋友勸說下自知難逃法網，於是到分局投案；警方將嚴男帶往醫院進行抽血酒測，證實嚴嫌酒駕，至於詳細案情、事發經過仍待釐清。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播