清潔隊員元旦加班淡水遇死劫 24歲男酒駕肇逃送辦

淡水警方策動肇事逃逸的嚴姓嫌犯到案。（警方提供）

首次上稿15:37

更新時間16:39

59歲毛姓清潔隊員元旦清晨騎車前往加班，行經新北市淡水區中正路時遭汽車衝撞，肇事人當下逃逸無蹤，毛男則送醫不治。警方調閱監視器，循車牌找到肇事車輛，女車主表示是兒子開的車，今下午2時許順利策動肇事駕駛歸案，因他拒絕酒測，抽血換算成吹氣為0.29MG/L，全案依公共危險、過失致死及肇事逃逸移送士林地檢署偵辦。

今為元旦國定假日，毛男於清晨5時許騎機車準備前往台北市中山區加班，經過淡水紅毛城前方的中正路、真理街口時，被一輛白色轎車從後方撞上，毛男當場倒地不起，轎車駕駛則肇事逃逸。

請繼續往下閱讀...

警方獲報趕抵現場，將毛男送醫急救，最終仍不治。警方調閱監視器鎖定車牌，找到肇事車主，女車主表示汽車昨天被兒子開走，他與朋友相約跨年，車雖然已停回家，但沒見到兒子身影。警方表示，該車頭嚴重凹陷，撞擊力道之大可見一斑。

警方策動親友，24歲嚴姓男子在母親與朋友勸說下自知難逃法網，於是到分局投案；警方將嚴男帶往醫院進行抽血酒測，證實嚴嫌酒駕，至於詳細案情、事發經過仍待釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法