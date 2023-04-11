自由日日shoot》唱和中國 籲歐勿介入台海 馬克宏挨轟失格 出賣盟友

馬克宏（右）訪中期間針對台灣、烏克蘭等議題的發言，都被解讀為刻意迎合習近平（左）立場。（法新社檔案照）

2023/04/11 05:30

〔編譯孫宇青、記者呂依萱／綜合報導〕法國總統馬克宏訪中期間在歐洲媒體專訪中表示，歐洲應降低依賴美國，避免因台灣議題捲入美中衝突，進而確立戰略自主。然而，這番唱和中國觀點的說法，旋即引發西方政壇和學界猛烈抨擊，直指馬克宏訪中之旅是一場「完全的災難」，無疑是在出賣盟友，更批評他已喪失歐洲領袖資格。

IPAC聲明︰馬克宏不代表歐洲

由全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議成立的跨國平台「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表聲明，表示對馬克宏的言論感到震驚失望，特別是談及台海時關於「歐洲應避免捲入不屬於我們的衝突」的論點，馬克宏所言與歐洲議會和他國感受「嚴重脫節」，聲明強調：「總統先生，你不代表歐洲！」

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馬克宏從北京飛往廣州途中，在總統專機上接受美國政治新聞網站Politico歐洲版及法國迴聲報（Les Echos）專訪，針對台灣議題表示，歐洲最糟糕的情況就是成為美中追隨者，歐洲應成為擁有戰略自主的「第三強權」。值得注意的是，Politico在文末刊出免責聲明，指法國總統府愛麗榭宮要求在報導刊出前查核馬克宏的發言，其中馬克宏「更坦率地討論台灣及歐洲戰略自主」的部分被刪除。

愛麗榭宮一名顧問證實，馬克宏和習近平確實曾密集、坦率地討論台灣議題，「總統的感覺是，我們應該留意（可能導致）中國發動進攻的意外事件或緊張局勢升溫」。然而，Politico引述知情人士指出，對於中國近日在台灣周邊軍演，馬克宏「慶幸至少是在他離開北京後才啟動」。

Politico︰馬克宏配合北京離間美歐

Politico直言，馬克宏顯然同意習近平「歐洲不應干涉台海」的觀點，也看似配合北京離間美歐的企圖。美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐直言，若馬克宏代表歐洲，認為不該在台灣議題上選邊，美國大可讓歐洲自己對付俄國。歐洲議會對中關係代表團團長、德國綠黨大老包瑞翰（Reinhard Butikofer）則砲轟馬克宏訪中是一場「完全的災難」，以他對中國和台灣的立場來說，他已喪失歐洲領袖身分，反倒是歐盟執委會主席馮德萊恩正告習近平，反對武力片面改變台海現狀，表現更出色。

英學者︰台灣淪陷 自由國際秩序成歷史

愛沙尼亞國會外交事務委員會成員米克爾森質問，「為什麼？馬克宏總統，歐洲應該和美國站在一起，抗衡中國勢力」。芬蘭駐比利時大使館顧問英莎麗批評馬克宏無權代表歐盟，歐盟並沒有「比以往更需要中國」，只有法、德才如此。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科則注意到，馬克宏在專訪中使用俄國與中國政治宣傳所稱的烏克蘭「衝突」、而非「戰爭」，指這種表態削弱法國公信力。

學界同樣對馬克宏訪中給予負面評價。英國諾丁罕大學德裔學者傅洛達（Andreas Fulda）批評，美中對抗不只關乎權力，更關乎價值。若台灣淪陷，自由的國際秩序將走入歷史。

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