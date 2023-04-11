華爾街日報︰台灣、烏國議題 馬克宏鑄大錯

（法新社檔案照）

2023/04/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對法國總統馬克宏為期三天的中國國是訪問，「華爾街日報」十日社論指出，馬克宏此行在台灣及烏克蘭議題上犯下大錯，削弱對中國侵略的嚇阻力量，並損害美國對歐洲的支持。香港「南華早報」則引述學者分析，歐中在烏俄戰爭、雙邊經濟和地緣政治衝突等議題上的歧見仍未化解，雙邊關係未來走向仍不看好。

姑息中國侵略西太 削弱美日對中嚇阻力

華爾街日報指出，防範危機需要可靠的嚇阻，但馬克宏在中國的言論似乎排除了歐洲在台海危機中幫助台灣的可能性；馬克宏希望美國支持歐洲對抗俄羅斯侵略，但他對中國在太平洋地區的侵略行徑矢言保持中立，這種無益的言論將削弱美國和日本在西太平洋對中國的嚇阻力量，並鼓舞一些希望減少美國對歐洲承諾、以加強抗中的美國政治人物。文末還揶揄道，如果美國總統拜登夠清醒，應該打電話給馬克宏，問他是否試圖使川普再次當上美國總統。

請繼續往下閱讀...

南早︰歐需靠美抗俄 中國見縫插針枉然

南早指出，馬克宏帶著龐大商業隊伍訪中，受到北京盛大接待，也獲得利潤豐碩的商業合約。分析家認為，北京擺出的陣仗代表習近平對馬克宏有高度期待，而馬克宏此行也避免在烏克蘭、台灣和其他敏感議題上刺激北京。儘管如此，匈牙利考文紐斯大學中國專家馬圖拉（Tamas Matura）指出，北京仍難以藉由馬克宏訪中挑撥歐美關係，因為中國挺俄已讓歐盟成員國（尤其是中東歐國家），比以往更關切中國外交政策意圖，又因歐洲亟需美國力挺阻俄，中國想見縫插針終將枉然。

英國牛津大學中國中心研究學者馬格納斯（George Magnus）認為，北京試圖利用馬克宏訪中離間歐洲及挑撥歐美關係，並不令人訝異，因為歐洲各國領袖對於如何與中國往來並非「口徑一致」。他認為，馬克宏此行及去年十一月訪中的德國總理蕭茲，都未能在烏俄戰爭上與中國取得建設性成果，因此很難看到歐中關係有顯著改善，「但他們兩人當然是帶著篤定的心情離開中國，就是這兩個歐洲最大國家迫切想和中國保持經濟交流及政治對話」。

美國智庫「榮鼎集團」中國事務資深顧問巴爾金（Noah Barkin）則說，戰略自主的構想是中方一廂情願，法國的歐洲夥伴並不做此想。歐中之間有著中俄關係、北京制裁歐洲議會議員、雙方經貿往來失衡、限制敏感科技轉手、分散供應鏈以降低與中國打交道風險等棘手難題，除非中國改弦易轍，否則歐中關係恐怕仍不樂觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法