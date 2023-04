俄軍視角直擊！ 俄T-80BV主戰車 遭烏軍以反裝甲飛彈擊毀

2023/04/03 15:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊在侵略烏克蘭期間派出大量裝甲車,自從烏克蘭武裝部隊收到來自西方的反裝甲飛彈後,俄軍有越來越多戰車成為烏軍的戰果,推特流出一段俄軍T-80BV主戰車遭到烏軍伏擊的影片。

推特帳號「@bayraktar_1love」PO出一段影片,影片一開始可以看到俄軍戰車正在成列移動中,前方一輛俄軍T-80BV主戰車行駛到一半遭到烏軍以反裝甲飛彈摧毀,後方的俄軍見狀後趕緊向後遠離被摧毀的戰車。

「@bayraktar_1love」在推文中表示,「正在成列移動的俄羅斯T-80BV主戰車被破壞,飛彈在擊中戰車之前是清晰可見的。」

The destruction of Russian T-80BV tank which is moving in a column. Right before the impact a missile is visible. https://t.co/zSp6EQ2S5S pic.twitter.com/tCr4qMXNvc