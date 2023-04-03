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    俄軍視角直擊！ 俄T-80BV主戰車 遭烏軍以反裝甲飛彈擊毀

    俄軍T-80BV主戰車遭到烏軍以反裝甲飛彈伏擊摧毀。（圖擷自推特）

    俄軍T-80BV主戰車遭到烏軍以反裝甲飛彈伏擊摧毀。（圖擷自推特）

    2023/04/03 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊在侵略烏克蘭期間派出大量裝甲車，自從烏克蘭武裝部隊收到來自西方的反裝甲飛彈後，俄軍有越來越多戰車成為烏軍的戰果，推特流出一段俄軍T-80BV主戰車遭到烏軍伏擊的影片。

    推特帳號「@bayraktar_1love」PO出一段影片，影片一開始可以看到俄軍戰車正在成列移動中，前方一輛俄軍T-80BV主戰車行駛到一半遭到烏軍以反裝甲飛彈摧毀，後方的俄軍見狀後趕緊向後遠離被摧毀的戰車。

    「@bayraktar_1love」在推文中表示，「正在成列移動的俄羅斯T-80BV主戰車被破壞，飛彈在擊中戰車之前是清晰可見的。」

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