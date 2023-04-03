反攻準備？ 俄佔梅利托波爾遭烏軍大規模空襲 火車站遭摧毀

烏克蘭武裝部隊近日對梅利托波爾（Melitopol）發動大規模空襲，梅利托波爾火車站被烏克蘭武裝部隊以大量火箭彈摧毀。（圖擷自推特）

2023/04/03 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭武裝部隊近日對梅利托波爾（Melitopol）發動大規模空襲，梅利托波爾火車站被烏克蘭武裝部隊以大量火箭彈摧毀。

推特帳號「@Tendar」在推特PO文表示，被俄國佔領的梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，爆炸發生在俄佔梅利托波爾區，俄羅斯消息人士稱，烏軍從奧列霍夫（Orikhiv）以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊俄軍梅利托波爾（Melitopol）佔領區，火車站被摧毀了。

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「@Tendar」在推文下PO出烏克蘭武裝部隊發射「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）的影片，可以看到天空中有一道道飛彈飛行的軌跡煙霧。

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