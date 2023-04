瓦格納傭兵頭子插旗巴赫姆特 聲稱烏軍已撤至市區以西

2023/04/03 13:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團總裁普里格津(Yevgeny Prigozhin)時常PO出自己在前線評論戰況的影片,他近日再度PO出影片聲稱,俄軍已在夜間於巴赫姆特市中心插旗,烏軍已經退到市區以西的區域。

「OSINTdefender」在推特PO出一段影片,影片拍攝的時間是夜間,普里格津拿著一面旗幟,接著他與其他士兵將旗幟插在一處廢墟上。

「OSINTdefender」在推文中表示「普里格津在最近佔領的巴赫姆特中央行政大樓的一份聲明中聲稱,烏克蘭軍隊已經撤回巴赫姆特西郊,一些地區仍在進行小型的戰鬥。」

Wagner Leader Yevgeny Prigozhin is claiming in a statement from the recently captured Administrative Building in Central Bakhmut tonight that Ukrainian Forces have Withdrawn towards the Western Outskirts of the City with Small “Localized” Fighting still ongoing in some Districts. pic.twitter.com/EygcCeXY8T