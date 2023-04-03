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    瓦格納傭兵頭子插旗巴赫姆特 聲稱烏軍已撤至市區以西

    普里格津再度PO出影片聲稱，俄軍已在夜間於巴赫姆特市中心插旗，烏軍已經退到市區以西的區域。（圖擷自推特）

    普里格津再度PO出影片聲稱，俄軍已在夜間於巴赫姆特市中心插旗，烏軍已經退到市區以西的區域。（圖擷自推特）

    2023/04/03 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團總裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）時常PO出自己在前線評論戰況的影片，他近日再度PO出影片聲稱，俄軍已在夜間於巴赫姆特市中心插旗，烏軍已經退到市區以西的區域。

    「OSINTdefender」在推特PO出一段影片，影片拍攝的時間是夜間，普里格津拿著一面旗幟，接著他與其他士兵將旗幟插在一處廢墟上。

    「OSINTdefender」在推文中表示「普里格津在最近佔領的巴赫姆特中央行政大樓的一份聲明中聲稱，烏克蘭軍隊已經撤回巴赫姆特西郊，一些地區仍在進行小型的戰鬥。」

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