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    影片曝光！挺俄侵烏部落客遇刺炸死

    曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的軍事部落客塔塔斯基（Vladlen Tatarsky）死於2日俄羅斯聖彼得堡的咖啡館炸彈爆炸事件。（圖擷自推特）

    曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的軍事部落客塔塔斯基（Vladlen Tatarsky）死於2日俄羅斯聖彼得堡的咖啡館炸彈爆炸事件。（圖擷自推特）

    2023/04/03 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的軍事部落客塔塔斯基（Vladlen Tatarsky）死於2日俄羅斯聖彼得堡的咖啡館炸彈爆炸事件，該起爆炸事件的事發影片在推特流出。

    推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片，可以看到路口的攝影機對著爆炸事件的咖啡館，接著在一輛白車經過時，咖啡館傳出了爆炸的火光，將旁邊的棚子與屋頂炸毀，白車差一點被倒塌的瓦礫砸到。

    「@NOELreports」在推文中表示「聖彼得堡一家咖啡館發生爆炸的瞬間，親俄宣傳者塔塔爾斯基在那裡舉辦了一場活動。據報導，他當場死亡，另有六人受傷。」

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