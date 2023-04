影片曝光！挺俄侵烏部落客遇刺炸死

2023/04/03 13:21

〔即時新聞/綜合報導〕曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的軍事部落客塔塔斯基(Vladlen Tatarsky)死於2日俄羅斯聖彼得堡的咖啡館炸彈爆炸事件,該起爆炸事件的事發影片在推特流出。

推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片,可以看到路口的攝影機對著爆炸事件的咖啡館,接著在一輛白車經過時,咖啡館傳出了爆炸的火光,將旁邊的棚子與屋頂炸毀,白車差一點被倒塌的瓦礫砸到。

「@NOELreports」在推文中表示「聖彼得堡一家咖啡館發生爆炸的瞬間,親俄宣傳者塔塔爾斯基在那裡舉辦了一場活動。據報導,他當場死亡,另有六人受傷。」

