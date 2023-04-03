拆橋、除烏奸！ 烏國防高層公佈收復克里米亞「整頓計畫」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫公佈烏政府未來若收復克里米亞將採取的一系列措施，包括拆除克里米亞大橋、將俄國公民驅逐出境，曾協助俄羅斯的「烏奸」也將面臨各項指控。圖為克里米亞大橋。（美聯社）

2023/04/03 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，克里米亞半島自2014年俄軍入侵後，一直被俄軍占領至今，在烏俄戰爭中也是俄軍南部戰線的重要補給基地與路徑。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）2日公佈烏克蘭政府未來若收復克里米亞將採取的一系列措施，包括拆除克里米亞大橋、將俄國公民驅逐出境，曾協助俄羅斯的「烏奸」也將面臨各項指控。

根據《美聯社》報導，在烏克蘭軍方準備春季反攻之際，丹尼洛夫2日公佈烏克蘭政府未來在收復克里米亞半島之後預計採取的一系列措施。丹尼洛夫指出，建議起訴那些在克里米亞俄羅斯偽政權底下工作的烏克蘭人，有些人將面臨刑事訴訟，其他人則會失去養老金、禁止擔任公職。

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丹尼洛夫指出，所有在2014年後移居克里米亞的俄羅斯公民都應該被驅逐出境，所有在俄國當局統治下進行的房地產交易都將被取消。丹尼洛夫也提到，若烏克蘭收復克里米亞，由俄羅斯建造的克里米亞大橋也會被拆除。克里米亞大橋在去年10月曾因卡車炸彈爆炸嚴重毀損，隨後俄羅斯修復橋梁，繼續向克里米亞運送物資，提供南線俄軍補給。

丹尼洛夫指出，收復克里米亞後，黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）將會被改名，在烏克蘭議會決定新名稱之前，塞凡堡將會暫稱為「第六號目標」。

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