影片曝光！克里米亞連環爆 占科伊市進入緊急狀態

克里米亞發生連環爆炸。（擷取自影片）

2023/03/21 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防情報局20日發布消息稱，克里米亞西北部的城市「占科伊」（Dzhankoi）發生爆炸，正由鐵路運送的口徑-KN（Kalibr-KN）巡弋飛彈遭無人機炸毀。俄羅斯《衛星通訊社》報導，占科伊市已進入緊急狀態

烏方未說明是否和爆炸案有關，俄方也未承認巡弋飛彈遭毀，但莫斯科任命的克里米亞行政長官阿克肖諾夫一口咬定烏克蘭無人機發動襲擊，並造成1人受傷。

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占科伊市長伊溫則指出，佔科伊市內幾處設施和電網受損，受損的包括1棟私人房屋、1家商店和1所職業技術學校。克里米亞行政長官顧問克柳奇科夫稱，烏克蘭無人機除裝炸藥外，還填滿了彈片。

伊溫向「克里米亞24」電視頻道表示，已啟動了市級緊急狀態。他表示，佔科伊市已開始清點烏克蘭無人機造成的損失。

《烏克蘭真理報》報導稱，占科伊市居民20日晚間反映說發生了巨大的爆炸聲，隨後又發生了一些反覆的爆炸聲。當地居民認為無人機很可能被擊落。與此同時，在幾次爆炸之後，占科伊市部分地區的電力中斷。

Visible explosion in Dzhankoi, Crimea. pic.twitter.com/0eIvJjUAFJ — Clash Report （@clashreport） March 20, 2023

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