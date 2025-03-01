澤倫斯基被逼問「有說過謝謝美國嗎？」 CNN：至少說過33次

美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（法新社）

2025/03/01 13:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日於白宮橢圓形辦公室會面，因俄烏戰爭議題爆發激烈爭吵，導致會談提前結束。期間美國副總統范斯指責澤倫斯基在會談期間都沒有說過一次謝謝。對此美國CNN報導指出，澤倫斯基此前已多次表示對美國的謝意，至少多達33次。

綜合外媒報導，川普與澤倫斯基一開始在白宮橢圓形辦公室禮貌對談了半小時左右，當范斯說明烏克蘭必須用外交（diplomacy）來結束戰爭時，澤倫斯基立即反問「什麼樣的外交（What kind of diplomacy）」，此話一出雙方隨即氣氛驟變陷入口角，范斯痛斥澤倫斯基相當失禮，直指他應該要向川普表達謝意，川普接著指責澤倫斯基拿第三次世界大戰來賭博、對支持烏克蘭的美國很不尊重，范斯也跟著痛批澤倫斯基在會談期間都沒有說過一次謝謝。

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《CNN》報導，自2022年2月俄羅斯發動戰爭以來，澤倫斯基曾多次表達對美國、美國官員或美國人民的感謝，次數高達33次，這些不包括以烏克蘭文對國內發表的言論。

會談結束後，澤倫斯基接受《福斯新聞》專訪時表示，坦承這場爭執「對雙方都不利」，當主持人拜爾（Bret Baier）問澤倫斯基：「您認為今天之後，您與川普總統的關係還能挽回嗎？」對此，澤倫斯基回應：「當然可以，因為這不僅是兩位總統之間的關係，更是我們兩國人民之間的歷史與牢固關係。」他特別感謝美國人民的支持，並強調烏克蘭非常珍視這段關係。

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