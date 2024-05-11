為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

工作忙待遇差 中國護士缺額400萬人

中國醫護人員示意圖。（法新社檔案照）

中國醫護人員示意圖。（法新社檔案照）

2024/05/11 17:54

〔中央社〕5月12日國際護師節前夕，陸媒報導指出，因為工作強度大、收入待遇差，當前中國註冊護士僅563萬人，缺額高達400萬人；即便是環境待遇最好的三甲醫院，護士缺額時常過半。

法治日報11日報導，今年中國護士節的主題是「發展護士隊伍，優化護理服務」。然而現實中，工作強度大、收入低待遇差、職業認可度不高等問題困擾著護士族群，導致流動性大、人才流失現象嚴重，護士數量缺口巨大。

「無論是白天還是晚上，只要上班，手術是一台接一台，馬不停蹄。」北京一家三甲醫院的麻醉科護士李沐（化名）這樣描述她的日常工作狀態。

為什麼這麼忙？除了工作本身需要之外，在她看來，科室缺人是主要原因，本應配備40名左右護士才能滿足日常輪換，目前卻只有20多名。

這種現象在很多醫院都存在。多名護士接受採訪時說，她們那兒的護士數量普遍「不夠用」。在北京另一家三甲醫院工作的陳女士也吐槽，她所在醫院某科室同樣缺人，病房共20多張床位，護士最多時也只有10名。

天津某醫院的楊女士每個月上10至11個夜班，一晚上看護住院病人近40名，值班護士只有兩名，「想轉一圈病房都沒空」。她所在的科室有50多張病床。

據報導，2021年5月，中國國務院辦公廳印發「關於推動公立醫院高質量發展的意見」，其中提出增加護士配備，逐步使公立醫院醫護比總體達到1：2左右。但中國國家統計局發布的數據顯示，醫護比還不到1：1.2，註冊護士數量缺口巨大。

中國2023年國民經濟和社會發展統計公報顯示，全國共有衛生技術人員1247萬人，其中執業醫師和執業助理醫師478萬人，註冊護士563萬人。

安徽中醫藥大學第一附屬醫院主任醫師姚淮芳指出，根據這些資料計算，全國護士缺額接近400萬人。

姚淮芳調研發現，按照國家衛生健康主管部門要求，醫院床位數與護士比應不低於1：0.4，即一個病區如有40張床位，護士應不少於16人，但現在很多醫院的護士配備基本低於這個數。有的醫院病區有幾十名患者，僅有兩名護士值夜班，「護士跑不過來，有時候甚至不敢新收病人」。

在姚淮芳看來，造成這種情況的原因很多：一方面是護士從業人員不足。護士職業比較辛苦，尤其是經常要值夜班，接觸病人也最多，如COVID-19疫情期間護士被傳染的風險最大，平時也有一些潛在被傳染的風險，再加上護士薪資待遇偏低，和患者接觸過程中經常沒有受到應有的尊重，導致大批從護理專業畢業的學生沒有從事護理行業。另外，醫院護士選擇離職、換工作現象有所增多，加重了護士短缺。

另一方面是護士編制不足。中國目前幾乎所有醫院都沒有嚴格按照國務院要求設立護士工作編制，在財政對醫療的整體支出沒有增加的前提下，護士人員增加，護理範圍擴大，護理品質提高，相應的護理收費標準沒有配套推出，如果在擴大護士編制而收入不能增加的情況下，醫院經營狀況或將出現困難，這可能是醫院不願增加護士編制的主要原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國護士給外籍生「殺人預告」 網笑：連最後一餐都沒有
2019/01/30 23:42

中國護士給外籍生「殺人預告」 網笑：連最後一餐都沒有
中國冷血醫院！限家屬10分鐘交齊手術費 「否則病人推出來」
2019/03/08 18:51

中國冷血醫院！限家屬10分鐘交齊手術費 「否則病人推出來」
中國護士素質差 偷拍病患私處PO網嘲笑
2016/09/25 16:28

中國護士素質差 偷拍病患私處PO網嘲笑
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播