板橋頂加養81貓狗臭翻！飼主黑底曝 再度挨罰累計近50萬

房內空間不大卻飼養大量犬、貓。（新北動保處提供）

2024/06/14 23:45

〔記者董冠怡／新北報導〕一名飼主在新北市板橋區長江路公寓頂樓加蓋養81隻犬貓，排泄物臭味嚴重影響左鄰右舍，多次被舉報。動物保護防疫處長楊淑方今天說，這名飼主去年承租三民路公寓頂樓，也曾養63隻犬貓，因多項問題被開罰20萬3000元，沒想到越養越多，這次再因未完成寵物晶片轉讓、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗及影響環境衛生等緣由，挨罰28萬2500元，兩次共計48萬5500元。

楊淑方指出，飼主原本租住在三民路，當時也曾因飼養環境不當等問題被住戶檢舉，動保處檢查發現，犬未完成晶片轉讓、未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，依違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」罰款，房東不堪鄰居責罵，尋求法律途徑請他強制搬遷。

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楊淑方說，飼主搬到長江路後，不僅未減量飼養，反倒越養越多，現場稽查要求限期改善並提出協助送養方案，但飼主不接受，還自稱是中途之家，專門中途他人無法繼續飼養及寵物業者汰除的犬隻尋找新飼主，然而經查，部分犬隻未進行晶片轉讓、未絕育及未定期施打狂犬病疫苗，已是累犯，分別各處7500元、12萬5000元、15萬元，合計28萬2500元。

楊淑方提醒，設立中途之家協助動物認養立意良善，但仍因妥善評估自身照護能力，量力而為，切勿超收，否則造成旁人困擾之餘，也將因照護不周受罰。

地板多處排泄物。（新北動保處提供）

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