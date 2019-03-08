中國冷血醫院！限家屬10分鐘交齊手術費 「否則病人推出來」

2019-03-08 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國社群媒體「微博」今（8）日瘋傳1段影片，中國醫院1名護士在手術房外面，對著病患家屬要求手術費，並表示「10分鐘內交齊，你要交不出來我肯定給你推（病患）出來了」，引發外界震怒。

中國北京東方美天文化傳媒有限公司企劃部總監「老崔說天下」微博帳號，在今日凌晨1點22分貼出影片，內容顯示中國醫院手術房外，焦急的病患家屬被院方要求交齊治療費用，護理師看家屬們沒有動作，竟然說：「這樣吧，我給你在10分鐘內交齊，你要交不出來我肯定給你推出來了」，但影片未提及病患事發後是否已經死亡，中國當局對此無回應。

病患家屬愣了幾秒後，質疑院方根本只是想要賺錢，完全沒有要救人命的意思；中國網友也留言痛批「戰亂國家是你的，和平你是國家的」、「劫道的轉行幹醫療了」、「命對他們來說，只是籌碼而已」、「沒交錢，你們推進手術室幹嘛」、「一個醫生這麼做，是醫生的恥辱；一個醫院這麼做，不是醫生的恥辱，而是醫院的恥辱；很多醫院這麼做，不是醫院的恥辱，而是......的恥辱」。

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