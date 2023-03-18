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    逮捕令沒在怕？ 普廷訪克里米亞慶祝併吞9週年

    俄羅斯總統普廷2014年3月21日簽署法案，正式將克里米亞納入俄羅斯聯邦。（美聯社檔案照）

    俄羅斯總統普廷2014年3月21日簽署法案，正式將克里米亞納入俄羅斯聯邦。（美聯社檔案照）

    2023/03/18 22:27

    〔編譯管淑平／綜合報導〕才被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的俄羅斯總統普廷，18日突然到訪遭俄國併吞的克里米亞，紀念克里米亞半島「回歸」俄國9週年。普廷前一天與當地官員視訊談話時說，會阻止任何對克里米亞的威脅。

    普廷抵達克里米亞後，受到俄國扶植的塞凡堡市行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）歡迎，參觀當地新建的兒童中心和藝術學校。拉茲沃茲哈耶夫說，普廷是「意外」到訪。

    俄國國營媒體尚未播出普廷在當地的談話，普廷也尚未針對前一天國際刑事法院（ICC）對他發出逮捕令一事公開表示看法。

    不過，普廷17日與克里米亞地方官員視訊會議中，重申克里米亞是經過公投，在多數居民支持下併入俄國，合理化將克里米亞納入俄羅斯聯邦的決定。

    普廷說，「克里米亞和塞凡堡人民做出他們毫不含糊和最終的歷史性選擇，要再次並永遠成為我們團結大國的一部分」。他也指出，克里米亞和塞凡堡「安全是第一優先，尤其是現今，我們將盡我們所能阻止任何威脅」。

    俄羅斯2014年吞併克里米亞。烏克蘭總統澤倫斯基曾多次表示，烏克蘭在對抗俄國侵略戰爭的勝利，包括拿回克里米亞。

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