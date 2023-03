逮捕令沒在怕？ 普廷訪克里米亞慶祝併吞9週年

2023/03/18 22:27

〔編譯管淑平/綜合報導〕才被國際刑事法院(ICC)發出逮捕令的俄羅斯總統普廷,18日突然到訪遭俄國併吞的克里米亞,紀念克里米亞半島「回歸」俄國9週年。普廷前一天與當地官員視訊談話時說,會阻止任何對克里米亞的威脅。

普廷抵達克里米亞後,受到俄國扶植的塞凡堡市行政首長拉茲沃茲哈耶夫(Mikhail Razvozhayev)歡迎,參觀當地新建的兒童中心和藝術學校。拉茲沃茲哈耶夫說,普廷是「意外」到訪。

俄國國營媒體尚未播出普廷在當地的談話,普廷也尚未針對前一天國際刑事法院(ICC)對他發出逮捕令一事公開表示看法。

不過,普廷17日與克里米亞地方官員視訊會議中,重申克里米亞是經過公投,在多數居民支持下併入俄國,合理化將克里米亞納入俄羅斯聯邦的決定。

普廷說,「克里米亞和塞凡堡人民做出他們毫不含糊和最終的歷史性選擇,要再次並永遠成為我們團結大國的一部分」。他也指出,克里米亞和塞凡堡「安全是第一優先,尤其是現今,我們將盡我們所能阻止任何威脅」。

俄羅斯2014年吞併克里米亞。烏克蘭總統澤倫斯基曾多次表示,烏克蘭在對抗俄國侵略戰爭的勝利,包括拿回克里米亞。

