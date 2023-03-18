普廷出國恐被逮捕！澤倫斯基讚國際法院做出「歷史性決定」

普廷因戰爭罪遭國際法庭發布逮捕令。（美聯社）

2023/03/18 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）當地時間週五以非法將兒童帶離烏克蘭為由，對俄羅斯總統普廷發布戰爭罪逮捕令。對此，烏克蘭總統澤倫斯基讚揚這是歷史性的決定。前美國戰爭罪大使則強調，只要普廷離境就有被逮捕的風險。

《路透》報導，ICC聲明指出，上述罪刑至少從去年2月24日起在烏克蘭佔領區犯下，有合理理由相信普廷要為此負起個人刑事責任。被以相同罪名發出逮捕令的還有俄羅斯的兒童權利專員路芙娃-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）。

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對此，澤倫斯基表示，「這是一個引領歷史性責任的歷史性決議。恐怖主義國家首領和他們的官員正式被認定為戰爭罪犯嫌」、「把孩子們和家人分開，不讓他們與親人接觸，把他們藏匿在俄國領土，這顯然是俄羅斯的政策，國家層級的決策和邪惡，源頭無疑就是這個國家的高層官員們。」

美歐巴馬政府時期的戰爭罪事務無任所大使瑞普（STEPHEN RAPP）提到，「ICC的決定讓普廷名聲掃地，只要他離境就有被逮捕的風險，一輩子躲不掉。俄羅斯要是不遵守逮捕令，便沒辦法從制裁中喘息。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回擊，以俄羅斯聯邦的法律觀點來看，ICC的逮捕令無實質作用和權威。被問到普廷是否因此擔心到認可ICC效力的國家有被逮捕的風險？佩斯科夫僅說無可奉告。

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