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    斯洛伐克援烏13架米格-29戰鬥機 俄羅斯：都會被摧毀

    去年10月參加北約演習的2架米格-29戰鬥機。（法新社檔案照）

    去年10月參加北約演習的2架米格-29戰鬥機。（法新社檔案照）

    2023/03/17 18:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕斯洛伐克政府跟進波蘭，17日批准給予烏克蘭13架該國的蘇聯時期「米格-29（MiG-29）」戰鬥機的計畫，是繼波蘭之後，第二個北大西洋公約組織（NATO）國家回應烏國政府請求，支援戰鬥機協助對抗俄羅斯侵略。

    斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）17日宣布政府無異議批准這項決定，「我們將把我們的13架米格-29戰機交給烏克蘭」，另外還會提供一套「庫班河」（Kub）防空系統。

    他在推特發文，「必須信守承諾，當烏克蘭（總統）澤倫斯基請求援助更多武器，包括戰鬥機，我說我們會盡全力」，他說軍事援助攸關確保烏國能夠「自衛並且捍衛整個歐洲防範俄羅斯」。

    前一天波蘭總統杜達才宣布，將提供烏國12架米格-29，首批4架會在「未來幾天內」交付。斯國去年已停飛該國的米格-29機隊，該機型不再服役。

    克里姆林宮17日表示，波蘭和斯洛伐克提供烏國的戰鬥機，「都會被摧毀」，並重申西方提供基輔武器，不會改變俄國的軍事目標。克宮發言人佩斯科夫說，「如我們一再說過的，供應軍事裝備將不會改變這場特別軍事行動的結果」，「當然，這些裝備全部都會被毀」。

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