聯合國證實 俄國強制移送烏克蘭兒童構成戰爭罪

聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會，證實俄羅斯強制將烏克蘭兒童移送至俄軍控制地區，此項行為違反國際人道法，已構成戰爭罪。圖為聯合國調查委員會主席摩斯。（歐新社）

2023/03/17 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國成立的烏克蘭問題獨立國際調查委員會，16日於瑞士日內瓦報告調查結果指出，俄羅斯強制將烏克蘭兒童移送至俄軍控制地區，此項行為違反國際人道法，且構成戰爭罪，目前持續調查戰爭中可能涉及的種族滅絕罪行。

綜合外媒報導，聯合國高級調查小組提交首份報告內容提及，調查人員已確定俄羅斯自2022年2月入侵烏國以來犯下「範圍廣泛的戰爭罪」，同時調查人員警告可能存在危害人類罪行。

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調查委員會（COI）主席摩斯（Erik Mose）16日表示，截至目前為止，尚未發現烏克蘭境內有種族滅絕，接著被追問關於種族滅絕的具體指控，包括強制移送烏國兒童到俄軍控制的地區，摩斯則說：「我們當然知道這些可能性，如果調查委員會的任務期限延長，我方將繼續追查下去。」

不過，調查人員報告結論直指，強制遣送烏克蘭兒童行為違反國際人道法律且構成戰爭罪。

烏克蘭當局稱，截至上月止，有1萬6221名烏克蘭兒童被強制送往俄羅斯；面對這項數據，調查人員坦言無法查核這些數字，但目前已有文件可證明俄國官員採取措施，將這些被移送的烏國兒童安置在寄養家庭或相關機構，並賦予他們俄羅斯公民身分。

據悉，經調查人員搜索，在烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）等地區發現有164名年齡介於4歲至18歲未成年人被移送，當局已著手詳查相關事件。

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