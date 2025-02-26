2025「全球自由度」排名出爐！ 台灣亞洲第2、中國低分倒數

台灣以94分名列全球自由國度前段班，在亞洲自由度排名第2，僅次日本。（圖擷取自「Freedom House」官網）

2025/02/26 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於美國的非營利國際人權組織「自由之家」（Freedom House），日前公布最新的「全球自由報告」（Freedom in the World 2025），其中台灣以94分名列全球自由國度前段班，在亞洲自由度排名第2，僅次日本；至於有14億人口的中國，則以9分名列倒數，被視為「不自由」地區。

根據自由之家在官網公布的最新報告指出，2024年全球在選舉期間出現暴力與打壓政治對手風波，以及各國持續的武裝衝突、威權作法的擴散，導致全球自由度連續19年下滑。自由之家指出，過去一年之中，有60個國家的人民面臨「政治權利」與「公民自由度」降低，僅34個國家有所改善，呼籲各界必須同心協力捍衛民主自由。

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同時，自由之家針對全球195個國家與13個地區，以「政治權利」與「公民自由」2個項目展開評比，2項目佔總分100分各占40分與60分，評比期間則是2024年1月1日至2024年12月31日。報告指出，台灣在「政治權利」獲得38分、「公民自由」獲得56分，總分94分，在亞洲排名僅次於獲96分的日本，持續被列為「自由」國家。

自由之家描述，台灣自2000年以來，充滿活力與競爭激烈的民主選舉制度，讓台灣得以定期實現和平的權力轉移，對公民自由的保護整體而言相當穩健。不過自由之家也提到，台灣對「防範移工遭剝削」的保障措施不足，以及反制中國政府試圖影響政策制定、媒體與民主基礎設施的努力不足，都是持續令人擔憂的問題。

另據報告顯示，中國近年來因為共產黨政府的威權主義政權，持續加強生活和治理各方面的控制，導致國內變得越來越壓制，今年在「政治權利」獲-2分、「公民自由」獲11分，總分僅有9分，再度被列為「不自由」國家。此外，香港以總分40分，被列「部分自由」地區；西藏則是總分0分，被列為「不自由」地區。

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