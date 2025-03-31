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    新北消防員宿醉騎車闖紅燈被送辦 消防局︰記大過調駐地

    新北市消防局中和分隊游姓消防員，與友人在薑母鴨店餐敘喝了多杯「深水炸彈」，但隔天酒還沒退就牽機車返家，酒測值高達0.87毫克，詢後移送偵辦 。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市消防局中和分隊游姓消防員，與友人在薑母鴨店餐敘喝了多杯「深水炸彈」，但隔天酒還沒退就牽機車返家，酒測值高達0.87毫克，詢後移送偵辦 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/31 14:52

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局第七大隊游姓消防員，上週五（28日）與友人在永和薑母鴨店餐敘，期間喝了多杯「深水炸彈」，但隔天酒還沒退，就前往店家附近牽機車返家，途中還因闖紅燈被警方攔停，而游員酒測值高達0.87毫克，詢後移送偵辦。對此，新北消防局今表示，游員酒駕騎車將記大過並調駐地處份。

    據了解，游員為警專18期畢業，現為新北消防局第七大隊中和分隊隊員，本月25日至29日連休5天連假。游員於28日晚間與友人相約永和永貞路薑母鴨店用餐後，便騎機車前往赴約，酒酣耳熱之際，游員喝了多杯威士忌與啤酒混酒，結束後攔了計程車返家。

    永和警分局調查，游員29日上午8時許睡醒後，再度攔了計程車前往薑母鴨店附近騎機車，但他體內酒精根本還沒退就返家，途中在永和永貞路、水源街路口闖紅燈，被巡邏的中正橋派出所員警發現後攔下盤查。

    據查，游員與警方對話時，不但連站都站不穩，渾身還散發濃厚酒味，經酒測後，酒測高達0.87毫克，詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方另開出闖紅燈1800元罰單。

    新北消防局指出，有關第七大隊中和分隊游姓隊員，日前休假期間騎乘機車於永和區遭警方攔查發現酒駕行為，後續由警方移送法辦，經調查游員違規情節屬實，立即提報考績會記大過及調地處份，並要求所屬同仁嚴禁酒駕行為，以免觸法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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