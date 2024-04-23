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餵食癖退散！大阪市下令「1區禁餵鴿子」 違者最高罰10萬

日本大阪市政府今（23）日宣布，JR我孫子町車站至地鐵長居車站周遭，禁止餵食鴿子等野生鳥類，違者最高可處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

日本大阪市政府今（23）日宣布，JR我孫子町車站至地鐵長居車站周遭，禁止餵食鴿子等野生鳥類，違者最高可處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2024/04/23 20:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪市政府今（23）日宣布，由於太多民眾不聽勸、持續亂餵食野生鳥類，導致JR我孫子町車站至地鐵長居車站周遭，有大量的鴿子、烏鴉群聚，不僅造成當地環境髒亂，更令附近居民不堪其擾，因此當局根據《動物愛護管理法》發布處罰命令，若有人餵食野生鳥類，將直接開罰，最高可處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。

綜合日媒報導，大阪市政府23日表示，大阪住吉區的JR我孫子町車站至地鐵長居車站附近，有民眾長期餵食動物持續超過10年，期間吸引大量鴿子、烏鴉聚集，烏鴉的叫聲與鴿子的糞便，都已對附近居民的生活造成嚴重影響。

大阪市政府指出，先前當局為了解決相關問題，曾基於《動物愛護管理法》多次勸告，要求在附近餵食的民眾停止餵食，然而這些餵養人卻完全不顧勸導，直到今年（2024）仍多次持飼料到附近餵養野生鳥類，同時繼續造成環境髒亂。大阪市政府評估現狀後，認為應對此採取更嚴厲的措施。

大阪市政府17日根據法律，針對餵養民眾下達行政處分中最嚴厲的「命令」，禁止其再次餵食鴿子和烏鴉。大阪市政府表示，該命令將持續至2025年4月30日，在此之前一旦被發現有違反命令的餵食行為，大阪市政府將向當地警察通報，而違反者則會被處以最高50萬日圓的罰款。

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