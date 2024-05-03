特斯拉空中翻滾重摔落地無人亡！ 中網友開酸華為問界M7

江西省贛州市一輛特斯拉1日發生嚴重車禍，造成4人受傷，所幸無人喪生。（圖翻攝自微博）

2024/05/03 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省贛州市週三（1日）下午發生一輛特斯拉Model Y撞車事故，車身嚴重毀損，造成4人受傷，所幸無人喪生，據悉當時車上的人還可以自行打電話求救。該消息曝光後隨即在微博上成為熱搜，不少中國網友對比日前發生華為問界M7在高速公路上出事起火，疑似車門卡死害車上3人被燒死的慘劇，暗諷中國國產電動車想追上人家「還差得遠」。

江西贛州大余縣本月1日下午2點30分左右，一輛特斯拉Model Y行駛至該縣南安鎮南安大道時狠狠撞上道路設施和停靠路邊的車輛。從目擊者拍攝的畫面可以看到，特斯拉在空中高速翻滾數圈後重重摔下，車身外部嚴重毀損，但車子A、B柱並沒有變形，車內也即時彈出安全氣囊保護車內的人。

請繼續往下閱讀...

網傳畫面還能看到，車內的女性駕駛和坐在副駕的男子意識清楚，還能自行使用手機求救。大余縣公安局表示，此次交通事故造成特斯拉車上1人重傷、1人輕傷，另有2名路人輕傷，9輛車受到波及受損，肇事原因為「緊急避讓行人操作不當」。

該起車禍一度成為微博熱搜話題，不少網友在相關新聞底下提起一輛華為問界M7 Plus週日（4/26）在山西省高速公路上追撞前車起火，導致車內3人當場活活燒死的悲劇。當時家屬曾發出影片質疑安全氣囊沒彈出、車門被卡死無法打開、AEB（主動煞停系統）未啟動，引發中網友和問界M7車主擔憂，但沒多久家屬又改口稱3人是在車禍衝擊下喪命，並刪除所有指控影片，反而加深中網友的疑慮與恐慌。

中網友紛紛在特斯拉車禍相關新聞下方留言表示，「看視頻這車空中翻了幾個跟斗，主副駕都沒事，這確實厲害」、「這車真的硬……」、「問界完全沒法比」、「人家這才叫遙遙領先」、「特斯拉質量還是可以的，這麼慘烈的車禍駕駛員都沒事」、「為什麼特斯拉能當天上熱搜，某品牌（指華為問界M7）壓兩天才上啊？」、「問界可沒一天不到就來警方通告，對了......現在問界的警方通告出來了嗎？」、「安全性不是吹的，冥界M7就是靠吹」。

4月26日，山西省高速公路上一輛華為問界M7 Plus追撞前車起火，導致車內3人當場活活燒死。（圖翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法