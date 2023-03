俄戰機破壞美MQ-9無人機42秒影像曝光 白宮斥責俄說謊

2023/03/17 11:32

〔即時新聞/綜合報導〕美俄因烏俄衝突關係進一步惡化,如今又傳出美無人機在黑海遭俄軍機撞擊摧毀。俄方聲稱是美無人機自己墜落,但美五角大廈直接公布影像打臉俄政府說法,白宮也斥責俄羅斯完全是在說謊。

綜合外媒報導,白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)在談及無人機遭俄羅斯撞擊一事時表示,從五角大廈公布的影像來看,「完全打破了俄羅斯在這起事件真相上所說的謊言」、「只要你看了影片,便會徹底明白是俄羅斯戰鬥機撞擊我方的無人機。」

請繼續往下閱讀...

美軍一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海墜毀。五角大廈公布的42秒短片中可見,俄蘇愷-27戰機先靠近無人機,後來開始釋放疑似為燃料的液體,過程中俄機共經過了MQ-9「死神」無人機兩次,在第二次近距離靠近後,無人機所拍攝的畫面出現亂碼,等畫面恢復後,該架無人機螺旋槳的葉片已經彎曲變形。

俄羅斯一面否認美方指控,另一面說會打撈墜毀的美無人機。美軍方則強調無人機擁有的機敏資訊將被消除,不會洩露有價值的訊息。

???? BREAKING: United States releases video of a Russian SU-27 fighter jet colliding with an American MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.



The Russian fighter appears to dump fuel as it intercepts the U.S. drone on the first attempt and apparently hits it on the second. Then the… https://t.co/ChfdstKNWz pic.twitter.com/WUNKU9piNR