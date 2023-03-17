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    俄戰機破壞美MQ-9無人機42秒影像曝光 白宮斥責俄說謊

    美公布影像證明無人機遭俄軍機破壞。（路透）

    美公布影像證明無人機遭俄軍機破壞。（路透）

    2023/03/17 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美俄因烏俄衝突關係進一步惡化，如今又傳出美無人機在黑海遭俄軍機撞擊摧毀。俄方聲稱是美無人機自己墜落，但美五角大廈直接公布影像打臉俄政府說法，白宮也斥責俄羅斯完全是在說謊。

    綜合外媒報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）在談及無人機遭俄羅斯撞擊一事時表示，從五角大廈公布的影像來看，「完全打破了俄羅斯在這起事件真相上所說的謊言」、「只要你看了影片，便會徹底明白是俄羅斯戰鬥機撞擊我方的無人機。」

    美軍一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海墜毀。五角大廈公布的42秒短片中可見，俄蘇愷-27戰機先靠近無人機，後來開始釋放疑似為燃料的液體，過程中俄機共經過了MQ-9「死神」無人機兩次，在第二次近距離靠近後，無人機所拍攝的畫面出現亂碼，等畫面恢復後，該架無人機螺旋槳的葉片已經彎曲變形。

    俄羅斯一面否認美方指控，另一面說會打撈墜毀的美無人機。美軍方則強調無人機擁有的機敏資訊將被消除，不會洩露有價值的訊息。

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