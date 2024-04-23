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英國首相蘇納克今訪波蘭 將宣布對烏克蘭提供空前最大軍援！

英國首相蘇納克將宣布提供烏克蘭有史以來最大的軍事援助計畫。（歐新社）

英國首相蘇納克將宣布提供烏克蘭有史以來最大的軍事援助計畫。（歐新社）

2024/04/23 18:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續2年多，英國首相官邸發布消息指出，首相蘇納克（Rishi Sunak）將在訪問波蘭期間宣布對烏克蘭提供有史以來最大的軍事援助計畫！

英國唐寧街10號（10 Downing Street）22日發聲明表示，蘇納克今天將啟程前往波蘭進行訪問行程，除了與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）會晤討論強化英波兩國關係，還將在波蘭首都華沙（Warsaw）跟北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）就歐洲安全以及烏克蘭援助議題進行會談。

唐寧街10號透露，蘇納克將在華沙宣布大幅增加對烏國的軍事支持，除了額外給予5億英鎊（逾新台幣201億）的援助，並提供英方有史以來最大規模的軍武交付，包括60艘艦艇、1600多枚攻擊飛彈、防空飛彈以及暴風影空射型戰區外巡弋飛彈（Storm Shadow long-range precision-guided missiles）、400多輛軍用車輛（含160輛MXT-MV步兵機動車、162輛裝甲車和78輛越野車）、近400萬發小型武器彈藥。

蘇納克指出，保衛烏克蘭不受到俄羅斯野蠻侵略，對英國和整個歐洲的安全至關重要，若俄總統普廷在這場侵略戰爭中獲勝，他不會止步於波蘭邊境，「我此行去華沙，是為了強化跟波蘭之間的夥伴關係，並承諾為烏國國防提供重要的軍事援助。烏軍正在英勇的對抗俄國，他們非常需要我們的支持。英國始終在歐洲安全的最前線發揮我們的作用、捍衛我們的國家利益並與我們的北約盟友站在一起。」

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，「這項創紀錄的軍事援助計畫將為烏國總統澤倫斯基和他勇敢的國家提供更多所需要的資源，這樣才能把普廷趕走並重振歐洲的和平與穩定。我們還要為烏克蘭做的更多，我們永遠不會讓世界忘記烏國正在進行的生死存亡之戰，在我們持續不斷的支援下，烏克蘭將會獲勝。」

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