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印尼蘇門答臘虎又肆虐 脖子遭攻擊、右手被咬斷死狀慘

印尼又傳蘇門答臘虎傷人，造成1人死亡。圖為4月26日所拍攝、2隻3月22日生於法國亞眠都會動物園的蘇門答臘虎幼崽。（路透）

印尼又傳蘇門答臘虎傷人，造成1人死亡。圖為4月26日所拍攝、2隻3月22日生於法國亞眠都會動物園的蘇門答臘虎幼崽。（路透）

2024/05/11 17:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕印尼西部官員11日表示，當地1名男子日前疑似遭瀕臨絕種的蘇門答臘虎襲擊而死，為當地人虎衝突的最新案例，當局已展開緝虎行動。

1名26歲男性在當地時間9日午後，被發現死於蘇門答臘島廖內群島省（Riau Islands）的1座農莊，身上的傷口顯示死者曾遭老虎襲擊；11日，1支由保育人士組成的隊伍，前往搜尋這隻疑似傷人的老虎。

當地保育機構負責人哈斯布安（Genman Suhefti Hasibuan）11日告訴法新社，他們的隊伍今早已前往據報為該虎棲息地範圍的地區去尋虎。

當地警察局長賽蒂亞萬（Budi Setiawan）10日晚間表示，獲報有2名工人在相思樹林灑種時聽聞友人驚呼，上前查看時發現地上有老虎足跡，轉而向農莊管理人員通報；農莊稍後派員尋人，找到右手已斷、脖子被咬傷的受害者遺體。

印尼最西端的亞齊省（Aceh）今年2月也曾發生蘇門答臘虎攻擊人事件，至少4名農民在2起不同事件中遇襲。

印尼西部島嶼蘇門答臘的野生蘇門答臘虎目前只剩幾百隻，而且還經常被盜獵者鎖定以奪取其身體器官；此外，過度砍伐森林也大幅縮小蘇門答臘虎的棲息地。

蘇門達臘虎被國際自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature）列為極度瀕危動物，野生數量估計不到400隻。

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