印尼蘇門答臘虎又肆虐 脖子遭攻擊、右手被咬斷死狀慘

印尼又傳蘇門答臘虎傷人,造成1人死亡。圖為4月26日所拍攝、2隻3月22日生於法國亞眠都會動物園的蘇門答臘虎幼崽。(路透)

〔編譯張沛元/綜合報導〕印尼西部官員11日表示,當地1名男子日前疑似遭瀕臨絕種的蘇門答臘虎襲擊而死,為當地人虎衝突的最新案例,當局已展開緝虎行動。

1名26歲男性在當地時間9日午後,被發現死於蘇門答臘島廖內群島省(Riau Islands)的1座農莊,身上的傷口顯示死者曾遭老虎襲擊;11日,1支由保育人士組成的隊伍,前往搜尋這隻疑似傷人的老虎。

當地保育機構負責人哈斯布安(Genman Suhefti Hasibuan)11日告訴法新社,他們的隊伍今早已前往據報為該虎棲息地範圍的地區去尋虎。

當地警察局長賽蒂亞萬(Budi Setiawan)10日晚間表示,獲報有2名工人在相思樹林灑種時聽聞友人驚呼,上前查看時發現地上有老虎足跡,轉而向農莊管理人員通報;農莊稍後派員尋人,找到右手已斷、脖子被咬傷的受害者遺體。

印尼最西端的亞齊省(Aceh)今年2月也曾發生蘇門答臘虎攻擊人事件,至少4名農民在2起不同事件中遇襲。

印尼西部島嶼蘇門答臘的野生蘇門答臘虎目前只剩幾百隻,而且還經常被盜獵者鎖定以奪取其身體器官;此外,過度砍伐森林也大幅縮小蘇門答臘虎的棲息地。

蘇門達臘虎被國際自然保育聯盟(International Union for the Conservation of Nature)列為極度瀕危動物,野生數量估計不到400隻。

