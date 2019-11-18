瀕危蘇門答臘虎闖入 印尼咖啡園、茶園1死1重傷

印尼蘇門答臘昨日驚傳老虎攻擊的意外，一隻瀕臨絕種的「蘇門答臘虎」闖進咖啡園和茶園造成1死1重傷。圖僅示意。（路透社）

2019-11-18 23:05:18

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門答臘島（Sumatra island）昨（17）日驚傳老虎攻擊的意外，一隻瀕臨絕種的「蘇門答臘虎」（Sumatran tiger）闖進咖啡園和茶園造成1死1重傷，根據外媒採訪當地官員，南蘇門答臘省（South Sumatra）今年已發生5次老虎侵襲事件，其中包含兩起死亡案例。

綜合媒體報導，南蘇門答臘省一名57歲農夫昨日在咖啡園砍樹時，意外遭到老虎侵襲，農夫在與虎搏鬥之後喪命。據當地官員指出，這頭老虎還曾跑到登普山地區（Mount Dempo）的茶園，攻擊在此地紮營的印尼國內旅客團，並造成一位遊客背部重傷。

請繼續往下閱讀...

針對老虎侵襲人類的事件，南蘇門答臘省保育機構負責人甘文（Genman Hasibuan）表示，「那隻老虎仍在保護林區內遊蕩，牠應該是南蘇門答臘省僅存15隻極度瀕危的蘇門答臘虎之一，今年在當地發生過五次老虎攻擊的意外，包括兩樁致死案件」。

根據外電報導，人獸衝突在東南亞地區相當普遍，人類為了種植棕櫚樹大量砍伐雨林，破壞了野生動物棲息地。「蘇門答臘虎」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極危物種」（CR），估計在印尼境內僅存400至500隻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法