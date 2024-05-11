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習近平結束訪歐 專家：意在分化西方 但成效有限

習近平5日訪問巴黎，支持西藏人權的民眾上街示威。（美聯社）

習近平5日訪問巴黎，支持西藏人權的民眾上街示威。（美聯社）

2024/05/11 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平10日結束睽違5年、為期6天的歐洲訪問行程，接連造訪的法國、塞爾維亞和匈牙利，在政治分析家眼中可謂「精挑細選」，甚至可能目的是分化西方，但英國「金融時報」直言，習近平歐洲行沒有成效，指他低估歐盟多數國家將中國視爲安全、經濟威脅的程度。

英國《金融時報》10日以「習近平歐洲行沒有成效」為題發表社論指出，習近平此次訪歐顯然是要確保歐洲市場對中國商品維持開放，並避免歐盟追隨美國腳步，因爲他擔心歐盟對中國實施關稅。

《自由亞洲電台》（RFA）則指出，習近平此行分別與法國總統馬克宏、塞爾維亞總統武契奇與匈牙利總理奧班會談，也與馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩舉行三方會晤。習近平此行給外界的印象似乎在開展魅力攻勢，而中國官媒也營造他在歐洲備受禮遇的形象。

然而，習近平一路上抗議聲浪如影隨行，包括在法國有藏人、維吾爾人等各族裔參與的大規模抗議活動，批評習近平是獨裁者；在匈牙利也有抗議者高喊要「習近平回家」，凸顯他難以迴避中國的人權問題。

談到習近平此次訪歐的目的，英國牛津大學中國中心副研究員、前瑞銀集團（UBS）首席經濟學家馬格納斯（George Magnus）以書面向RFA表示，中國官媒大肆宣傳習近平訪問塞爾維亞與匈牙利，「很顯然地，訪問一個歐盟異類成員和被視爲親俄的巴爾幹國家，部分是基於商業原因，也有製造分化猜疑的政治目的」。

馬格納斯指出，在經濟上，上述兩國都不是中國重要的出口國家，但中國電動車與電池投資流向匈牙利，能作為相關商品進入歐盟市場的「橋頭堡」。在政治上，這兩國在政治傾向和治理模式上都與歐盟疏離，所以與它們結盟符合中國利益。

曾任美國國務院中國政策顧問、現爲美國智庫「哈德遜研究所」中國中心主任的余茂春也分析，中國目前在世界上面臨很多困難，美中關係繼續惡化，在這個背景下，習近平訪歐是想要「打開一個缺口」。

由於歐洲很難找到對中國有深度信任的國家，習近平只能像毛澤東選擇阿爾巴尼亞一樣，拜訪法國、塞爾維亞與匈牙利這三個「對中共最軟弱的國家」。

美國《華盛頓時報》專欄作家沙魯爾（Ishaan Tharoor）10日撰文指出，習近平此次訪歐是「沿著政治斷層線走」，討好因爲自身原因不想理會歐盟的民族主義領袖，「在這個過程中，他也凸顯出北京與西方主要國家漸行漸遠」。

對於習近平是否達到目，馬格納斯認爲，相較於在塞爾維亞與匈牙利，習近平在法國的訪問沒那麼順利。他說，馬克宏和馮德萊恩都談到產能過剩與傾銷的問題，這讓中方不滿並提出反駁。馬克宏對於中國及中方對烏俄戰爭的支持，也有更尖銳的看法與說法。

余茂春也有類似觀察，指（習近平）「在法國基本上沒有得逞」，因爲法國是歐盟成員，而且是一個很重要的成員。實際上，在法國當主角的不是法國總統，而是歐盟主席，強硬態度也充分表現出來。

不過，習近平低估歐盟多數國家將中國視為安全、經濟威脅的程度，這個趨勢因爲中俄愈走愈近、中國商品可能破壞歐洲製造業等憂慮而加劇，「討好匈牙利與塞爾維亞的強人，無法減輕主要歐盟國家對中國領袖威權世界觀的憂慮」。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」亞洲計畫資深研究員包道格以書面形式向RFA指出，中國雖因烏俄戰爭在歐洲失去支持，「但習近平此行讓他重拾親身外交，在法國抵抗貿易與其他壓力，並在塞爾維亞與匈牙利見到友人」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」副研究員英莎麗（Sari Arho Havrén）也在社群平台X上，反駁習近平此行沒有成效的說法，「此行對中國來說相當成功。習近平既未在歐盟貿易憂慮上讓步，也未針對限制中國軍民兩用商品流向俄國做出保證，因爲他不需要這麼做」。

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