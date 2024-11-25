美日因應台海局勢 擬在日菲部屬飛彈

（美聯社檔案照）

2024/11/25 05:30

擁有海馬斯等武器 美新設陸戰隊濱海團將駐日本南西諸島

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社廿四日報導，美國和日本打算為台灣可能發生的緊急狀況，制定聯合軍事計畫，包括在距離台灣最近的日本西南部島嶼以及菲律賓部署飛彈。

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共同社︰將制定聯合軍事計畫

報導引述匿名美日消息人士說法，依照這項預計下個月制定的計畫，美國將在日本西南方鹿兒島縣與沖繩縣的「南西諸島」，還有菲律賓部署飛彈部隊。報導提到，美國陸戰隊的新單位「陸戰隊濱海團」（Marine Littoral Regiment）將部署至南西諸島，這支部隊擁有飛彈和高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）及其他武器。

美軍已重組其駐紮在日本的部隊，包括成立陸戰隊濱海團，以便在爆發武裝攻擊事件時迅速防衛偏遠島嶼。今年六月，美國陸戰隊司令史密斯向日本媒體表示，去年十一月在沖繩設立的濱海團，是為了「對抗中國侵略」，以保護日本和在地緣政治敏感地區內的「其他國家」。

美軍在沖繩的陸戰隊濱海團約有兩千人。在突發情況下，將分散部署到周邊島嶼，從陸地攻擊中國船艦，並擾亂中國軍事活動。該單位「提供遠程探向和遠程火力，利用有能力打擊戰略航道上敵方船隻的機動性飛彈連來達成」。

今年四月底、五月初，美國陸戰隊濱海團和菲律賓陸戰隊也在菲國北部巴丹群島省（Batanes）的伊拜雅島（Itbayat）舉行聯合演習，為可能與中國作戰預做準備，模擬從小島攻擊中國艦隊，並蒐集情報，以利美軍打擊，目的是為阻止中國突破第一島鏈，並反制中國的「反介入」行動。

位於這些小島的菲律賓軍事基地，距離台灣最南端僅約一六○公里。華府智庫「新美國安全中心」資深研究員瓦瑟（Becca Wasser）指出，一旦中國攻打台灣，美軍陸戰隊濱海團可阻止中國艦隊跨越第一島鏈，以免進而威脅從遠處對中國進攻的美軍。華爾街日報指出，這個戰略也旨在突破中國阻撓美軍護台的「反介入」行動。

據報導，處理太空、網路和電磁波事務的一支美軍部隊，則將駐紮菲律賓。

目前，日本防衛省、美國及菲律賓駐東京大使館均未回應。美國之音（VOA）引述分析家看法報導，美日對中國在台海任何的軍事冒險行動保持高度警惕，為此未雨綢繆，制定聯合應變的軍事計畫應在情理之中。

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