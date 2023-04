2023/04/03 14:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,目前俄烏雙方仍在巴赫姆特區域激戰,推特流出一段烏軍第71獨立空降旅掃蕩俄軍戰壕的影片。

推特帳號「@PaulJawin」PO出一段影片,一開始有3名烏克蘭士兵在壕溝內與掩體後的俄軍近距離交火,接著是烏軍朝不同坑內投擲手榴彈與開槍的畫面,壕溝內散落著俄軍屍體,甚至有一處壕溝爆炸起火。

「@PaulJawin」在推文中表示,「烏軍第71獨立空降旅掃蕩了俄軍的壕溝,並擊殺了11名士兵,將俄軍陣地佔領。」

Jaegers of the 71st Jaeger Brigade destroyed the Russian unit (11 soldiers) and captured Russian positions. pic.twitter.com/Sv9uRezaSU