梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

2024/07/26 01:21

〔中央社〕擁有「新聞集團」與「福斯集團」的國際媒體大亨梅鐸因政治立場因素，與多名子女爆發遺產官司。美國媒體報導，93歲的梅鐸去年上法院打算修改控股多家媒體股權的家族基金繼承方式，由與他保守立場相近的大兒子單一繼承，但遭其他3名子女反對，家族爭產風暴風雨欲來。

來自澳洲的梅鐸（Rupert Murdoch）有5段婚姻、6名子女，梅鐸成功掌握英語國家的小報與右派保守風潮，在澳洲、英國與美國建立龐大媒體事業，擁有新聞集團（News Corp）與福斯集團（Fox Corp）等企業，掌握「華爾街日報」（Wall Street Journal）與福斯新聞頻道等具重大影響力的媒體。不過年長的梅鐸，如今面臨家族事業繼承的重大法律紛爭。

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梅鐸去年9月宣布，11月起由長子拉克蘭（Lachlan Murdoch）擔任新聞集團和福斯集團的董事長與執行董事長，自己轉任榮譽職。梅鐸雖然正式交棒給政治立場相似的長子，不過「紐約時報」（The New York Times）24日報導，梅鐸以確保集團續運作繼續維持保守立場，去年底在內華達州遺產法庭提出更改家庭基金繼承方式，由拉克蘭單獨繼承。

內華達州遺產繼承庭今年6月公布48頁的長篇判決，指如果梅鐸打算將不可更改的家族基金變更為為單一繼承，其行動若展現誠實與公平原則即可改變。同樣有繼承權的3名子女普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）與詹姆士（James Murdoch）已結盟，面對父親與兄弟，雙方陣營已聘請律師，準備挑戰判決。

梅鐸上月梅開5度，與第5任妻子在加州舉行婚禮，不過子女們都未出席。梅鐸早年與首任妻子生下女兒普魯登斯，與第2任妻子生下3名子女伊莉莎白、拉克蘭與詹姆士。1999年與出生於中國的鄧文迪結婚，兩人相差38歲，婚後在紐約育有2名女兒。

梅鐸在25年前設立家族基金控股旗下媒體集團，為維持保守派報導風格，基金在梅鐸死後將由子女公平持有，未讓外界參與。隨著梅鐸的政治信仰越發明顯，與小兒子詹姆士關注環保的中立風格差距越來越大，梅鐸決定事業交棒給大兒子。但隨著年紀漸高，外界關注他離世後的媒體帝國版圖要如何維繫。

紐時報導，梅鐸在剩餘的人生極度關切旗下頻道與報紙報導方向，去年底曾與普魯登斯與伊莉莎白在倫敦討論，但兩名女兒對他的決定感到憤怒，兩人與2020年離開集團的弟弟詹姆士共同挑戰父親的決定，全案將在今年9月開庭。

梅鐸設立的家族信託基金屬當事者在世時也不可更改的信託，不過有小幅解釋空間。如今與鄧文迪的兩名女兒也已成年，可依子女數比例繼承基金，但無投票權。

由於梅鐸媒體帝國版圖足已影響美英澳多國政壇，曾在美國成功塑造川普（Donald Trump）崛起，各界都在看這場複雜的家族官司將如何發展。（編輯：楊昭彥）1130726

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