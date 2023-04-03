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    俄聖彼得堡咖啡館爆炸！力挺普廷侵烏軍事部落客被炸死

    軍事部落客塔塔斯基曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭，在聖彼得堡咖啡館爆炸案中死亡。（路透）

    軍事部落客塔塔斯基曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭，在聖彼得堡咖啡館爆炸案中死亡。（路透）

    2023/04/03 07:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯第二大城聖彼得堡的一間咖啡館，2日發生炸彈爆炸事件，一名曾在網路上力挺俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的軍事部落客塔塔斯基（Vladlen Tatarsky）在這起事件中死亡，俄羅斯國家調查委員會表示，官方已對這起「謀殺案」進行調查。

    綜合外媒報導，俄羅斯內政部證實塔塔斯基的死訊，表示在2日下午6點13分，警方接獲聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸的消息，造成1死30傷，死者是軍事部落客塔塔斯基。

    塔塔斯基真名為佛明（Maxim Fomin），他在社群平台Telegram上有超過56萬人關注，是俄羅斯知名的軍事部落客，塔塔斯基支持俄羅斯入侵烏克蘭，同時也時常批評俄羅斯軍隊高層。

    消息人士指出，微型爆炸裝置被藏在一個要送給塔塔斯基的小雕像裡面，大小和一塊肥皂相同，內部的TNT炸藥量有超過200公克，當塔塔斯基在咖啡館對眾人發表談話時，手中便拿著這尊雕像。目擊者指出，雕像是一位女性送給塔塔斯基的，在塔塔斯基拿走雕像後，不久後便發生爆炸。

    針對此事件，俄羅斯外交部沒有指責烏克蘭方面參與襲擊，但表示西方國家對此事沉默，暴露了他們對記者事件（華爾街日報記者被捕事件）表達關切的虛偽。

    聖彼得堡咖啡館發生爆炸案，造成1死16傷。（歐新社）

    聖彼得堡咖啡館發生爆炸案，造成1死16傷。（歐新社）

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