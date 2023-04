致命傳染病「馬堡病毒」襲非洲 疑似病例全死亡 美國也緊張了

2023/04/02 23:10

〔即時新聞/綜合報導〕非洲國家日前爆發罕見的馬堡病毒(Marburg virus),赤道幾內亞以及坦尚尼亞自今年2月以來已有多人確診死亡,而其中幾內亞通報的20名可疑個案也全數死亡。美國疾病管制暨預防中心(CDC)向前往該地區的旅行人士發出警告,並緊急派遣人員前往協助阻止疫情擴散。

綜合外媒報導,目前已知赤道幾內亞境內確診病例達9例,另發現20例疑似病例,疑似病例全部死亡。距離幾內亞遙遠的坦尚尼亞也有8例確診病例,其中5例已死亡。世界衛生組織表示,幾內亞和坦尚尼亞過去從未有過該病毒的通報案例,且兩國距離足足有1800英里(約2900公里)遠,目前尚未釐清病毒進入兩國的確切途徑。

請繼續往下閱讀...

據我國CDC資料顯示,馬堡病毒是一種致命的病毒性出血熱傳染病,相當罕見。其症狀包括發燒、發冷、頭痛、腹瀉、嘔吐、胃痛、肌肉疼痛、皮疹、喉嚨痛、胸痛和不明原因的出血或瘀傷等多種病徵。

受病毒污染的物體和動物都能成為馬堡病毒的傳播途徑,例如蝙蝠和靈長類。此病毒也可透過接觸被感染者或其屍體體液直接傳染給人。由於目前沒有針對馬堡病毒的疫苗或特別的治療方法,因此感染後的死亡率非常高。

目前美國CDC已針對前往上述非洲兩國的旅客發出警告,呼籲避免與病人接觸,非必要不要前往爆發疫情的地區,並宣布將派遣研究人員前往坦尚尼亞和赤道幾內亞,協助非洲阻止該疫情繼續擴散。

The US CDC is sending personnel to Africa to help stop outbreaks of Marburg virus disease and urging travelers to certain countries to take precautions https://t.co/ugzoe1kUDK