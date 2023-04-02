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    致命傳染病「馬堡病毒」襲非洲 疑似病例全死亡 美國也緊張了

    非洲國家日前爆發罕見的馬堡病毒（Marburg virus），赤道幾內亞以及坦尚尼亞自今年2月以來已有多人確診死亡，而其中幾內亞通報的20名可疑個案也全數死亡。美國疾病管制暨預防中心（CDC）向前往該地區的旅行人士發出警告，並緊急派遣人員前往協助阻止疫情擴散。（美聯社資料照）

    非洲國家日前爆發罕見的馬堡病毒（Marburg virus），赤道幾內亞以及坦尚尼亞自今年2月以來已有多人確診死亡，而其中幾內亞通報的20名可疑個案也全數死亡。美國疾病管制暨預防中心（CDC）向前往該地區的旅行人士發出警告，並緊急派遣人員前往協助阻止疫情擴散。（美聯社資料照）

    2023/04/02 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家日前爆發罕見的馬堡病毒（Marburg virus），赤道幾內亞以及坦尚尼亞自今年2月以來已有多人確診死亡，而其中幾內亞通報的20名可疑個案也全數死亡。美國疾病管制暨預防中心（CDC）向前往該地區的旅行人士發出警告，並緊急派遣人員前往協助阻止疫情擴散。

    綜合外媒報導，目前已知赤道幾內亞境內確診病例達9例，另發現20例疑似病例，疑似病例全部死亡。距離幾內亞遙遠的坦尚尼亞也有8例確診病例，其中5例已死亡。世界衛生組織表示，幾內亞和坦尚尼亞過去從未有過該病毒的通報案例，且兩國距離足足有1800英里（約2900公里）遠，目前尚未釐清病毒進入兩國的確切途徑。

    據我國CDC資料顯示，馬堡病毒是一種致命的病毒性出血熱傳染病，相當罕見。其症狀包括發燒、發冷、頭痛、腹瀉、嘔吐、胃痛、肌肉疼痛、皮疹、喉嚨痛、胸痛和不明原因的出血或瘀傷等多種病徵。

    受病毒污染的物體和動物都能成為馬堡病毒的傳播途徑，例如蝙蝠和靈長類。此病毒也可透過接觸被感染者或其屍體體液直接傳染給人。由於目前沒有針對馬堡病毒的疫苗或特別的治療方法，因此感染後的死亡率非常高。

    目前美國CDC已針對前往上述非洲兩國的旅客發出警告，呼籲避免與病人接觸，非必要不要前往爆發疫情的地區，並宣布將派遣研究人員前往坦尚尼亞和赤道幾內亞，協助非洲阻止該疫情繼續擴散。

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