突尼西亞外海傳移民船沉沒 至少19人喪生

非政府人權組織今日表示，一艘移民船在突尼西亞外海沉船，造成至少19人不幸喪生。圖非當事船隻。（路透）

2023/03/26 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕非政府人權組織「社會和經濟權利論壇 」今（26）日表示，一艘載有非洲撒哈拉以南移民的船隻在穿越地中海，前往義大利時，在突尼西亞外海沉船，造成至少19人不幸喪生。

美國有線電視新聞網《CNN》今日報導，非政府人權組織「社會和經濟權利論壇 」（Forum for Social and Economic Rights，FTDES）成員羅馬丹（Romadan ben Omar）表示，突尼西亞海岸巡邏隊已在馬赫迪耶（Mahdia）外海救出船上的5人。

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突尼西亞海岸巡邏隊則表示，過去4天內就有5艘移民船在突尼西亞南部城市斯法克斯（Sfax）附近沉沒，造成67人失蹤，9人死亡。海岸巡邏隊已攔截約80艘前往義大利的移民船，並拘留了3000多名移民，其中大部分移民來自非洲撒哈拉以南的國家。

斯法克斯附近的海岸已成為重要的移民船出發點，根據聯合國數據指出，今年至少有1萬2000名移民從突尼西亞前往義大利，而2022年同期僅有1300人。而FTDES數據則指出，今年前3個月，突尼西亞海岸巡邏隊就攔截了約1萬4000名移民。

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