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    辦公室「茶水間」暗藏危機！ 英研究：這「4處」為病菌溫床

    英國研究指出，茶水間裡有不少地方或是物品充滿著病菌，堪稱是散播疾病的最佳地點。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    英國研究指出，茶水間裡有不少地方或是物品充滿著病菌，堪稱是散播疾病的最佳地點。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2023/03/27 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕許多上班族到公司後，會去辦公室的茶水間泡咖啡或是泡茶來提振精神，不過據英國研究指出，茶水間裡其實有不少地方或是物品充滿病菌，堪稱是散播疾病的最佳地點，其中有「4處」更是大量細菌與病毒的溫床，而其形成原因則與個人如廁衛生習慣有關。

    綜合外媒報導，英國利物浦熱帶醫學院（Liverpool School of Tropical Medicine）微生物學家羅伯茨（Adam Roberts），進行了一項關於辦公室公共空間的衛生水準研究，並在採樣的11處地點發現上面充斥無數細菌，其中堪稱細菌樂園的地點，則是每天有大量人觸摸的咖啡機、茶壺、冰箱門把、微波爐按鈕，讓上班族使用時不可不慎。

    而據結果顯示，研究團隊在茶水間上述物品與位置採樣時發現，上面沾染了大腸桿菌、綠膿桿菌、克雷伯氏菌（Klebsiella）等多種細菌。大腸桿菌會引起腹瀉等腸胃消化道症狀，也會導致泌尿道感染；綠膿桿菌會導致呼吸道感染；而克雷伯氏菌恐致肺炎，更是典型透過糞便傳播的病菌之一。

    而研究人員在茶水間11處採樣物品，幾乎全部都發現克雷伯氏菌的蹤影。而對於茶水間成細菌溫床的原因，羅伯茨表示，「這與上完廁所後並未徹底洗淨雙手有關，有些人甚至根本不洗手」，接著指出這會導致潛在的連鎖反應，「如果辦公室有人抵抗力比較弱，並觸摸到這些物品或位置，就非常可能因此生病」。

    不過羅伯茨也表示，想解決茶水間中的細菌並非難事，基本概念就是降低病菌沾染的機率，因此只要大家認真勤洗手、注重茶水間的消毒，並維持良好的個人手部衛生習慣，基本上都可以避免感染病毒的危機。

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