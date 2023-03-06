邪惡同盟新成員？ 蘇丹同意俄羅斯在紅海沿岸建立海軍基地

俄羅斯外長拉夫羅夫（左）會見蘇丹軍事委員會主席阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢（右）。（路透）

2023/03/06 17:57

〔記者吳哲宇／台北報導〕俄羅斯面對各國制裁，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於2月9日表示蘇丹軍政府已同意俄羅斯在紅海沿岸建立海軍基地，這將促使俄國能夠擴大突破各國的制裁，也代表在非洲的外交已取得突破。

根據「半島中文網」2月13日報導，海軍基地建設地點原是美國前總統歐巴馬於2019年所提出，然而這個提議在蘇丹軍方政變後被推翻。雖然此後歐美組成「非洲之角」問題特使團頻繁拜訪蘇丹及非洲，但俄羅斯外長同樣頻繁出訪非洲，並逐漸佔上風。

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根據俄羅斯軍聞網站「MILITARY REVIEW」報導，蘇丹允許俄羅斯建立一個海軍後勤中心，並允許駐留300名士兵和4艘軍艦。同時蘇丹還要求俄羅斯在此基地要設立S-400防空系統，派駐Su-30和Su-35戰鬥機，甚至是建立一個小型核電廠，以及改善蘇丹在尼羅河上的一系列水力發電設施。該計畫為期25年，必要時可延長10年。

此協議是蘇丹過渡軍事委員會副主席穆罕默德·哈姆丹·達加洛將軍（Mohamed Hamdan Dagalo）在2022年訪問莫斯科之後達成的。他回國後表示，「如果哪個國家想開基地，而且符合我們的利益，不威脅我們的國家安全，那麼與任何人打交道都沒有問題，無論是俄羅斯人還是其他人。」

而俄羅斯在紅海設立基地具有重大戰略意義，不僅代表俄羅斯能加強在非洲的影響力，也能增加在非洲的走私貿易來逃避經濟制裁。最重要的是，俄羅斯可將影響力投射至印度洋，並增強與伊朗的軍事走私路線。

去年CNN調查就發現，俄羅斯總統普廷的密友、俄國寡頭經營的傭兵組織「瓦格納集團」，在蘇丹隻手遮天，和當地軍政府合作，涉嫌走私價值超過百億美元的黃金，用來支援入侵烏克蘭戰爭上的龐大花費，和抵抗西方金融制裁。蘇丹是非洲第三大黃金產地，但缺乏資金和技術，大量黃金處於未開採狀態，俄羅斯則投其所好，協助其擺脫貧窮狀態，這也代表著歐美國家對非洲政策的失敗。

俄羅斯外長拉夫羅夫在上個月結束今年第二次的非洲訪問，訪問的國家有茅利塔尼亞、馬利和蘇丹，而第二屆俄羅斯非洲峰會已確定將在7月底於聖彼得堡舉辦。

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