出訪之際馬克宏拋承諾 將減少法國在非駐軍

法國總統馬克宏將於明日拜訪非洲四國，以期鞏固雙方的關係。（路透社）

2023/02/28 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏訪問非洲四國之際，預先公開表示將減少在當地的軍士兵力。馬克宏將於明（3月1日）陸續造訪加澎、剛果民主共和國、安哥拉以及剛果共和國，對於日益高漲的反法情緒，期望能夠在這趟旅程與之發展新願景。

綜合外媒報導，法國總統馬克宏計畫於明日拜訪非洲四國。在出發前，馬可宏就先提出承諾，將減少駐非洲的軍士兵力。他表示，現存的軍事基地是過去留下的遺產，未來幾個月會進行重組，將這些地方「非洲化」，由法國及非洲軍隊共同開辦學院，將法籍士兵調離，同時增加訓練及裝備方面的協助。

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馬克宏認為，法國對於協助穩定馬利當地情勢感到自豪，避免該國成為薩赫勒地區衝突的替罪羊。然而，隨著法國勢力減弱，伊斯蘭叛亂份子在薩赫勒地區再度佔上風，根據非洲戰略研究中心2月的數據，與非洲伊斯蘭激進份子有關的死亡人數，在過去一年增長了近50%。

馬克宏也強調，法國並不是要解決非洲所有的問題，而是希望能夠在當地培養創業精神，並培育小型企業，希望能夠幫助加強經濟與商業連結。據悉，法國在拜訪非洲前預先公開演講的用意是，顧慮中國及俄羅斯在當地逐漸發揮影響力。

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