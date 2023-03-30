外交事務期刊：習近平正為戰爭作準備 舉世應當真

美國期刊「外交事務」報導，中國領導人習近平動作頻頻，凸顯正為戰爭作準備，外界不應等閒視之。（路透）

2023/03/30 23:13

〔中央社〕「外交事務」報導，中國軍事預算年增7.2%、頒布新的預備役人員法、在與台灣隔海相望的福建省城市建防空洞、多個省市掛牌成立國防動員辦公室，凸顯習近平正為戰爭作準備。

美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs）報導，中國領導人習近平於3月的年度中國兩會期間在4場講話中闡明「備戰」主軸，其中一次更向共軍將領喊出要「敢於鬥爭」。

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中國政府還讓過去十年倍增的軍事預算年增7.2%，並且計劃降低對外國進口穀物的依賴。北京近數月來更公布新的預備役人員法；在與台灣隔海相望的福建省，各個城市建造新的防空洞；並在多個省市掛牌成立「國防動員」辦公室。

文章指出，這些動作的意義為何目前仍難以確定，衝突並非迫在眉睫，也無法確定會不會發生。但是情況有變，不容全球各國決策者和商業領袖忽視。若習近平真的宣示他在為戰爭作準備，不把他的話當真就是愚蠢之舉。

●中共理論期刊促軍隊現代化

今年兩會並非只是行禮如儀的第一個跡象可以從3月1日中國共產黨最高理論期刊「求是」發表「在習近平強軍思想引領下勝利前進」文章看出端倪。文章作者署名「鈞政」與「軍政府」諧音，可能是指中央軍事委員會，內容主張「加快國防和軍隊現代化」。

文章並且提到習近平去年10月對中國軍方領導階層講話，並影射到美國。習近平說，中共軍隊「以小米加步槍打敗了美式裝備的國民黨軍隊，在朝鮮戰場打敗了武裝到牙齒的世界頭號強敵…」。

●記取普廷失敗教訓 強化軍事動員

上述文章發布前就有中國領導階層也許正就可能的衝突進行計劃的跡象。去年12月，北京公布新的「預備役人員法」，讓解放軍動用預備部隊更容易，並將戰時補充作戰部隊作法制度化。

分析家高德斯坦（Lyle Goldstein）與瓦希特（Nathan Waechter）認為，這些措施意味習近平可能已從俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在烏克蘭的失敗中得到教訓。

北京調整法制進行備戰的另一案例是全國人大2月通過關於軍隊戰時調整適用「中華人民共和國刑事訴訟法」部分規定的決定，給予中央軍委會調整「關於管轄、辯護與代理、強制措施、立案、偵查、起訴、審判、執行等」具體規定的權力。

雖然無法預期上述調整在實務上有何作用，但是這可能成為對付反對接管台灣的個人的利器。或者，北京可用以強迫中國公民支持政府在戰時所作決定。

自去年12月以來，一系列國防動員辦公室也在包括北京、福建、湖北、湖南、內蒙古、山東、上海、四川、西藏、武漢等地掛牌。與此同時，台灣對岸的福建省多個城市則已開始興建或升級防空洞，並且設置至少一個「戰時緊急醫院」。

3月起，福建省與福建多個城市政府官網開始禁止海外IP地址訪問政府網站，可能藉以阻止對中國備戰作為進行追蹤。

●創建台獨黑名單 授權進行暗殺

兩會期間，諮詢機關中國人民政治協商會議討論的提案包括創建一份支持獨立活動人士和政治領袖黑名單。中國極右派民族主義分子周小平提出授權進行暗殺的「台獨黑名單」。周小平後來告訴香港「明報」，他的提議已被政協接受。會有這樣的建議並非偶然，習近平2014年曾讚許周小平的反台、反美言論。

●軍費較十年前倍增 2023再年增7.2%

卸任中國國務院總理李克強離任前夕於兩會宣布編列人民幣1兆5537億元（新台幣約6.86兆元）軍事預算，年增7.2%，他也呼籲升高「備戰」。

西方專家長期認為中國低報國防開支。例如北京聲稱2021年國防開支為2090億美元，但斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）認為真實數字為2934億美元。

儘管中國官方數據超過美國太平洋條約盟友（澳洲、日本、菲律賓、韓國、泰國）的軍事支出總和，但可以肯定的是，中國的實際支出一定遠高於此。

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