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    中共政治局會議決定 4月起全黨學習習近平思想

    中共總書記習近平今天主持中央政治局會議，決定從4月開始，全黨學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育。（圖擷自共產黨員網）

    中共總書記習近平今天主持中央政治局會議，決定從4月開始，全黨學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育。（圖擷自共產黨員網）

    2023/03/30 20:37

    〔中央社〕中共總書記習近平今天主持中央政治局會議，會議決定從4月開始，全黨自上而下分兩批展開學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育，統一思想、統一意志、統一行動。

    新華社報導，會議指出，根據中共20大部署，以縣處級以上領導幹部為重點，在全黨深入展開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，「用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動」，弘揚偉大建黨精神，牢記「三個務必」，推動全黨為全面建設社會主義現代化國家、中華民族偉大復興而團結奮鬥。

    會議指出，展開本次主題教育，總要求是「學思想、強黨性、重實踐、建新功」，使全黨保持統一的思想及強大的戰鬥力，著力解決「理論學習、政治質素、能力本領、擔當作為、工作作風、廉潔自律」等6個方面問題。

    會議要求，各級黨委（黨組）解決群眾急難愁盼的問題，專項整治突出的問題，最終以群眾滿意或不滿意作為評判標準，以及要制定主題教育成果的長效機制。

    會議又指出，中共18大以來，中共中央把嚴格執行領導幹部個人有關事項報告制度，納入全面從嚴治黨戰略布局，作為嚴明黨紀，從嚴管理監督幹部的重要措施。

    今天的會議修訂「領導幹部報告個人有關事項規定」，進一步加強對領導幹部的管理和監督。

    會議強調，向組織如實報告個人有關事項是領導幹部必須遵守的政治紀律和組織紀律，要做到「對黨忠誠老實、光明磊落，說老實話、辦老實事、做老實人」，高級幹部要帶頭執行。

    會議要求，各級黨委（黨組）要認真履行全面從嚴治黨主體責任，嚴明報告紀律，加強抽查核實。

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