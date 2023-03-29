中國滲透無孔不入 美聯社調查：猶他州一片紅通通

中國國家主席習近平曾在2020年年初寫信給猶他州的四年級小學生，鼓勵他們「做中美兩國人民友誼的小使者」。（美聯社）

2023/03/29 06:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國滲透全球，以各種手段「交朋友」獲取影響力，儘管美國和中國整體關係不佳，但美聯社調查發現，在普遍信奉摩門教、高度保守的猶他州（Utah），中國的滲透卻出乎意料地強大和成功，足以顯示中國如何無孔不入且持續不懈地試圖影響美國，其中又以地方層級的官員和民意代表為主要爭取對象。

美聯社根據對重要參與者的數十次訪談，以及審閱數百頁公開索取的記錄、簡訊和電子郵件後，得出中國及其位於美國的支持者「耕耘」多年，積極與猶他州官員和民代建立關係的結論。該州議員的回饋是壓下北京不喜歡的法案、否決表達對中國行為不滿的決議，並以提升中國政府形象的方式表達支持。

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住在猶他州的退休聯邦調查局（FBI）反情報幹員小蒙托亞（Frank Montoya Jr.）告訴美聯社，猶他州是中國在美國一個重要的立足點，如果中國能在（猶他州首府）鹽湖城（Salt Lake City）取得成功，「他們也能在紐約和其他地方取得成功。」

美聯社調查發現，中國及其支持者在猶他州經常取得立法和公關上的勝利。2020年初，猶他州州議員曾錄製影片，向苦於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中的上海居民表達鼓勵，專家認為這有助於中共的宣傳。而錄製影片的請求來自一名中國官員，當時中國政府正因為率先揭發武肺疫情的李文亮醫生之死，焦頭爛額地應付龐大的民怨。

約在同一時間，中國國家主席習近平寫信給猶他州的四年級小學生，鼓勵這些美國小學生「做中美兩國人民友誼的小使者」。一名共和黨州議員在州參議院表示，他「不得不認為」習近平會花時間寫出這樣一封「了不起的」信件，「真是太棒了」。另一名共和黨州參議員則在廣播節目中大讚，習近平的信「非常親切，非常平易近人」。

中國官方媒體對這封信進行大肆吹捧，引述猶他州學生的話稱讚習近平是慈祥的「習爺爺」（Grandpa Xi），還說小學生表示：「習爺爺真的給我回信，他太酷了！」

此外，猶他州的州議員也經常訪問中國，中國官媒經常以支持北京宣傳的方式引述他們的話。時任猶他州眾議院議長休斯（Greg Hughes）是前總統川普的積極支持者，2018年川普在貿易問題上擴大對中國施壓時，他告訴中國官媒：「猶他州不像華盛頓特區，猶他州是中國源遠流長的老朋友。」

猶他州的共和黨籍州參議員安德雷格（Jake Anderegg）告訴美聯社，他在2020年武肺大流行伊始時，曾提出一項聲援中國的決議案，幾乎無異議獲得通過，他後來因此被聯調局約談。而該案的措辭是由一名前州參議員的兒子史蒂芬森（Dan Stephenson）提供，他受雇於一家位於中國的顧問公司，曾陪同安德雷格前往上海和北京，並會見中國外交部官員。

此外，猶他州最積極支持中國的人士，還包括韋伯州立大學（Weber State University）資訊科技教授樂桃文（Taowen Le）。美聯社發現，他和史蒂芬森都曾支持或試圖阻礙州議會通過法案，為猶他州官員和中國官員舉辦會議，陪同議員前往中國，並就如何以最佳方式贏得北京好感提供過建議。兩人都與專家所說的為北京遊說的團體有關聯。

樂桃文是與中共統戰部有關聯的「中華海外聯誼會」的常務理事，去年他在北京列席中國人民政治協商會議後，統戰部出版物援引他的話說：「我深深感受到中國的制度優勢。」

據報導，2021年一名猶他州州議員提出一項決議，譴責中國鎮壓維吾爾族穆斯林，樂桃文抨擊該名議員，決議也未能通過，今年1月的一項類似決議，則是連聽證的機會都沒有。

不過，史蒂芬森和樂桃文都表示，他們在有關中國議題上的倡議活動是自發的，並非按照中國政府的要求。樂桃文也被聯調局約談過兩次。

在本月稍早前發表布的年度威脅評估中，美國情報機構指出，面對國家層面日益加強的抵制，中國正「加倍」在地方層面的影響力行動，因為北京認為，地方官員比聯邦官員更容易受影響。包括澳洲、加拿大和英國等其他國家，也發出類似警告。

猶他州韋伯州立大學資訊科技教授樂桃文，是與中共統戰部有關聯的「中華海外聯誼會」的常務理事，曾支持或試圖阻礙州議會通過法案，為猶他州官員和中國官員舉辦會議，陪同議員前往中國。（美聯社）

猶他州韋伯州立大學資訊科技教授樂桃文，去年曾致函猶他州州長柯克斯（Spencer Cox），敦促他與中國駐美大使會面。（美聯社）

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