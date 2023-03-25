中國滲透模里西斯 美憂小島基地安全

查哥斯群島主島迪亞哥加西亞島。（取自維基百科）

2023/03/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國每日郵報廿三日獨家報導指出，美國軍方透露，英國和印度洋群島國模里西斯談判中的英屬印度洋領地查哥斯群島移交問題，及中國在模里西斯日漸增長的影響力，令美國「憂心忡忡」，因查哥斯群島主島迪亞哥加西亞島為美軍在「印度洋的永不沉沒航空母艦」，正努力確保英國談判時不忘美國利益，美國聯邦眾議院軍事委員會戰備小組委員會共和黨籍主席沃爾茲也積極督促拜登政府展開查哥斯群島保衛戰。

影響查哥斯群島移交談判

模里西斯一八一○年起曾為英國直轄殖民地，英方統治隨模里西斯一九六八年宣布獨立而終止。但英國一九六五年將查哥斯群島從模里西斯分割出並遷出居民，成為同年隨後成立的英屬印度洋領地最主要組成部分；美國當時在背後支持，一九六六年即和英國簽訂協議，於迪亞哥加西亞島打造聯合基地，但主要租借予美軍使用，為美國在印度洋的重要海空軍基地；英方在租約二○一六年到期時再展延廿年到二○三六年，引發模里西斯抗議，國際法院一九年駁回英國對該群島的主權聲索，聯合國大會也要求英國六個月內歸還，但英國堅持等到印度洋安全局勢穩定才撤軍。

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對美國而言，當地做為美軍在印度洋的重要據點，在恐怖組織「開打」○一年發動九一一攻擊後，美國軍機由此地飛往阿富汗展開軍事行動只要六小時；地處偏遠也是優勢，只有美國飛機有能力遠程執行任務及運送大量物資。

每日郵報指出，沃爾茲擔憂中共政府將南海軍事化行徑搬上查哥斯群島，去年底曾致函美國國防部，要求確保英模任何協議皆不許中國侵佔美國基地，否則可能對美國軍事影響力產生「災難性」衝擊。美國國防部次長卡爾本月十七日回函表示，迪亞哥加西亞島上的軍事設施對美國及印太地區的安全扮演重要角色，「我們在此議題上和英國密切合作，有信心英國知道美國優先順序及繼續進入迪亞哥加西亞的重要性」。

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