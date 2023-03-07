防備中國滲透 法台協會邀歐議員與台僑交流

法國台灣協會3月17日將在巴黎舉行座談會，主題是「中國對歐洲的干涉」。（取自法國台灣協會臉書）

2023/03/07 17:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國台灣協會3月17日將在巴黎舉行座談會，主題是「中國對歐洲的干涉」。法國台灣協會指出，歐美諸國開始警覺中國的干預和滲透，此次特別邀請2021年率歐洲議會首個官方訪團訪台的歐洲議會議員古斯曼和《中國大掠奪》作者董尼德，分享對於歐洲內部受到中國干預的觀察，並和關心台海局勢的朋友們對話交流。

法國台灣協會（l'Association Formose en France）是由海外台僑組成、在法國將台灣介紹給法國民眾的民間組織，也是歐洲台灣協會聯合會的分會。法台協會經常舉辦活動，推廣國民外交，例如日前逢二二八事件紀念日，協會就在巴黎市中心的電影院，舉辦由旅法台僑陳慧齡導演拍攝的《給阿媽的一封信》紀錄片放映座談會，吸引許多台僑與國際友人觀賞交流。

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法台協會下週將舉行一場座談會，邀請歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）和前法新社駐北京記者暨《中國大掠奪》作者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）與談。法台協會表示，烏俄戰爭陰影未散，國際角力延燒之際，全球民主陣營又要繃緊神經重新戒備，與另個野心大國中國過招攻防。此次座談會聚焦於探究中國在歐洲的干預手段，以及這對未來的台海或國際局勢的影響為何。

古斯曼和董尼德都是長期關注新疆維吾爾人受迫害的發聲者。董尼德所撰寫的《中國大掠奪》去年出版中文版，他強調，習近平領導下的中國，已經犯下三大錯誤，第一是對維吾爾族的殘酷鎮壓，且習近平正是主導者，原先他以為這些事情只會留在中國境內，但許多維吾爾人逃出並勇敢作證，使新疆發生的事情廣為人知。第二個錯誤是習近平毀棄對香港50年不變的承諾，讓台灣人民意識到，和北京的任何談判都是不可能的。第三個錯誤則是，中國的擴張引起所有鄰國的防備心。

董尼德指出，中共內部問題重重，必然倒台。同時他也擔憂，烏俄戰爭進入關鍵時刻，中國新政府就位，但「習家班」恐帶領中國走向危險境地，尤其是與俄羅斯之間持續加強的合作。董尼德直言，如果中國軍援俄羅斯，將對軍事和地緣戰略產生劇烈影響，美國將嚴厲制裁中國；但普廷政權的生存對中國至關重要，若俄羅斯垮台，中國將面臨前所未有的孤立，這是中國可能向俄羅斯提供武器的原因之一。如果有證據表明中國提供武器給俄羅斯，一切都將改變。

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