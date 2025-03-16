獨家》八旗總編富察遭中共「秘密起訴」 列重大危害案件恫嚇台灣

台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀在2023年3月赴中國探親後，在上海被中國國安單位逮捕關押；據透露，富察已被中共檢方「秘密起訴」，但中共官方未對外公布。（翻攝臉書）

2025/03/16 11:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀、台灣社運人士楊智淵，日前被中國最高人民檢察院當成重大危害國家安全案件。據透露，行方下落不明的富察，已被中共「秘密起訴」，中國法院目前尚未宣判，但最高檢已列入重大危害案件，恫嚇台灣意味明顯。

據了解，來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，2023年3月他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」，被捕原因主要是八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍。

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富察被捕至今關押逾2年，海基會去年12月一度呼籲台北市政府，應該在雙城論壇向中方表達釋放富察的訴求，直指「台北市民在上海市被逮捕，算不算兩城市的問題」？

行事低調的家屬事後曾向海基會抗議，認為不應再對外提到富察。不過，即便家屬要求海陸兩會不要高調，中國最高人民檢察院2月26日舉行「深入推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，公開將富察、楊智淵列為重大危害案件，對外揚言嚴厲打擊危害國家安全犯罪。

中國最高人民檢察院副檢察長苗生明日前聲稱，檢察機關依法從嚴懲處敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，嚴懲各類危害國家安全犯罪，最高檢指導地方檢察機關依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」

知情人士向本報透露，被中共公開指控涉犯「煽動分裂國家罪」的富察，早已被中共檢方「秘密起訴」求處重刑，法院尚未正式宣判。

他研判，從中國最高檢察院談話來看，中共是準備對富察有所動作。楊智淵被中共判處9年有期徒刑、剝奪政治權利2年，其言論是在台灣主張的，卻被中國拿來判處重刑，富察只是在台灣出版書籍，回到上海就被逮捕，民眾前往中國要更加小心。

此外，去年遭中共逮捕的3名台灣一貫道老人，目前仍未被釋放，中共以中國「刑法」300條涉犯「組織、利用會道門破壞法律實施罪」偵辦、關押中；近期也有2名台灣統一教信徒在廈門遭到拘押，1名花蓮陳姓女子隨花蓮縣政府、國民黨立委傅崐萁同團赴港被捕，中共恣意逮捕台人仍未改變。

政治大學國關中心研究員宋國誠受訪表示，中共對於台灣的異議人士不審不判將案子懸在那邊，對台灣民眾、家屬都是一種恐嚇。富察案進度到底如何，中共不想說明公開，讓整個案件處於一種曖昧狀態，這會產生一種心理恐嚇效果。

中國最高人民檢察院2月26日舉行「深入推進更高水平平安中國建設」新聞發布會，公開將富察、楊智淵列為重大危害案件，對外揚言嚴厲打擊危害國家安全犯罪。 （圖擷取自中國最高檢官網）

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