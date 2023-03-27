中國政府工作規則大變 國務院淪「習家店」

中國國家主席習近平。（路透資料照）

2023/03/27 21:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府24日發布新版《國務院工作規則》，內容多處強調中國國家主席習近平，馬克思、毛、鄧、江、胡「強迫提前退休」，「一律請示習近平」成為最高指導原則，國務院淪為「習家店」。

對比2018年6月15日李克強出任總理後公佈的《國務院工作規則》，新版在第一條總則中刪除了「馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表、胡錦濤科學發展觀」，保留並修改爲「國務院工作堅持『以習近平新時代中國特色社會主義思想』爲指導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」等。

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在新增的兩條「工作原則」中，增加了「重大決策、重大事項、重要情況要及時向黨中央請示並彙報。國務院似乎不再是名義上與「黨中央」並列的「中央人民政府，新規則「成了一尊規則」

新版條文從先前的64條減至43條，並刪除了「執政爲民、依法行政、實事求是。民主公開、務實清廉」 以及「加強行政複議指導監督，糾正違法或不當的行政行爲」等。新增了第7章「工作落實」，那就是「堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和習近平總書記的重要指示批示」以及「國務院各部門要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署」等。

時評人士張光中告訴自由亞洲電台（RFA），新版工作規則，顯示國務院的許多權限「被收歸中共中央」。修改規則突出對習定於一尊的效忠，淡化毛、鄧、江、胡的影響，進一步收復國務院、控制國務院。工作規則的修改不僅限制了國務院頒佈政策的自由。把過去10年，甚中共20大之後所確立的中共中央的領導集中化趨勢，全面複製到國務院。

時事評論員林和接受法國國際廣播電台（RFI）訪問時稱，《國務院工作規則》作出規模如此巨大的改動，形同「軟性政變」，把個人凌駕於國務院丶人大組織之上，造成「黨國等於習近平」之勢，令中共由其把持，說是粗暴奪權也不為過。他認為，習此舉是他缺乏自信以至要強調個人權威之舉的表現，以因應黨內「敵人」敢怒不敢言的狀況。

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