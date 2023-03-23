中俄聯合聲明 無明顯停戰訊號

俄羅斯總統普廷與來訪的中國國家主席習近平，21日在會談後簽署聯合聲明的儀式上握手。（法新社）

2023/03/23 05:30

波蘭總理批危險軸心

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國國家主席習近平廿二日結束俄羅斯訪問行程返國，離行前告訴俄羅斯總統普廷，「百年從未出現的變革正在降臨，我們將共同推動這變革」。習此行藉由與普廷會面大秀中俄對抗西方的團結力，但卻未直接表態支持普廷發動的烏克蘭戰爭，亦無明確訊號顯示烏戰停戰有所突破。普習在聯合聲明中就烏戰呼籲各造避免危機惡化失控，但遭美國反嗆，普廷立刻撤軍就能終止烏戰。波蘭總理莫拉維茨奇更直指中俄結盟是「危險軸心」（this China-Moscow axis is dangerous）。

習近平廿一日在普習會後的聯合記者會上強調雙邊關係與未來合作交流，但對外界關注的烏戰卻僅在中俄聯合聲明中以一段話提及中方上月發表的政治解決烏克蘭危機的十二點立場，以及重申中國客觀公正、勸和促談等老調。普廷則在峰會後表示，對與烏國談判持開放態度，聲稱中國十二點立場文件的許多條文，可充當烏克蘭與西方國家準備好時的和平協定的基礎，「但我們迄今未見他們（指烏國與西方）做好準備」。

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烏克蘭總統澤倫斯基則表示，已邀請中國參與談判，讓中國成為落實和平方案的夥伴之一。中國十二點立場文件並未具體詳述如何結束烏戰，並被西方視為北京幫普廷爭取時間，重新集結大軍與鞏固對烏國占領區的控制的陰謀。

關切北約與澳英美同盟

同日，美國白宮國家安全會議發言人柯比稱北京在烏克蘭衝突上的立場並不公正，為華府迄今就中國欲扮演烏戰和平使者上最直接的批評。柯比說，中國若要扮演建設性角色，就應施壓俄國撤軍、停止轟炸與終止戰爭犯罪與暴行，「在今天就戰爭結束。現在就能發生」。

習普兩人簽署並發表「中俄深化新時代全面戰略協作夥伴關係」及「二○二三年前中俄經濟合作重點方向發展規劃」等兩項聯合聲明；點名對北約組織持續強化與亞太國家的軍事安全聯繫，及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）日前宣布合作研發核潛艦皆危及區域和平穩定，表達嚴重關切。

在強化經濟合作中，特別提出兩國要在雙邊貿易和投資中穩步提升本幣結算比重，以及加強能源重點領域長期合作。普廷表示，當前至少三分之二的中俄貿易是以盧布和人民幣進行，他支持俄國在亞、非與拉美國家之間的跨境貿易結算中使用人民幣。在能源合作部份，普廷提到雙方也就興建「西伯利亞力量二號」管線達成協議。預計該管線每年將從俄羅斯經由蒙古輸送五百億立方公尺天然氣至中國。

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